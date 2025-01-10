今天 Afyonspor Fan Token (AFYON) 的价格

今天 Afyonspor Fan Token (AFYON) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 10.04K USD。AFYON 兑换 USD 的价格为实时更新。

Afyonspor Fan Token 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 5.13K USD

- Afyonspor Fan Token 当天价格变化为 -18.59%

- 其循环供应量为 14.24M USD

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