Africarare 今日价格

Africarare (UBU) 今日实时价格为 $ 0.00252367，过去 24 小时内变化了 0.93%。当前 UBU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00252367 每 UBU。

Africarare 目前市值在 $ 2,523,648 排名第 #-，流通供应量为 1.00B UBU。过去 24 小时内，UBU 的交易价格在 $ 0.00250386（低点）和 $ 0.00254971（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.091993，而历史最低价为 $ 0.00192082。

短期表现方面，UBU 在过去一小时内波动了 +0.30%，过去7 天内波动了 -2.01%。过去一天，总交易量达到 $ 15.98。

Africarare（UBU）市场信息

市值 $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M 成交量（24H） $ 15.98$ 15.98 $ 15.98 完全稀释市值 $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Africarare 的当前市值为 $ 2.52M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.98。UBU 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.52M。