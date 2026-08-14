AFK Heroes Idle RPG 今日价格

AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.43%。当前 AFKHERO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AFKHERO。

AFK Heroes Idle RPG 目前市值在 $ 42,673 排名第 #-，流通供应量为 944.82M AFKHERO。过去 24 小时内，AFKHERO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AFKHERO 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 -4.89%。过去一天，总交易量达到 --。

AFK Heroes Idle RPG（AFKHERO）市场信息

市值 $ 42.67K$ 42.67K $ 42.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.67K$ 42.67K $ 42.67K 流通量 944.82M 944.82M 944.82M 总供应量 944,815,058.987466 944,815,058.987466 944,815,058.987466

AFK Heroes Idle RPG 的当前市值为 $ 42.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AFKHERO 的流通量为 944.82M，总供应量是 944815058.987466，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.67K。