Aesyx Dollar（AXD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.984855 $ 0.984855 $ 0.984855 24H最低价 $ 0.994426 $ 0.994426 $ 0.994426 24H最高价 24H最低价 $ 0.984855$ 0.984855 $ 0.984855 24H最高价 $ 0.994426$ 0.994426 $ 0.994426 历史最高 $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 最低价 $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.95% 漲跌幅（7D） -0.99% 漲跌幅（7D） -0.99%

Aesyx Dollar（AXD）当前实时价格为 $0.984951。过去 24 小时内，AXD 的交易价格在 $ 0.984855 至 $ 0.994426 之间波动，市场活跃度显著。AXD 的历史最高价为 $ 1.072，历史最低价为 $ 0.952838。

从短期表现来看，AXD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.95%，过去 7 天内累计变动为 -0.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aesyx Dollar（AXD）市场信息

市值 $ 532.71K$ 532.71K $ 532.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 532.71K$ 532.71K $ 532.71K 流通量 540.85K 540.85K 540.85K 总供应量 540,847.9172057433 540,847.9172057433 540,847.9172057433

Aesyx Dollar 的当前市值为 $ 532.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AXD 的流通量为 540.85K，总供应量是 540847.9172057433，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 532.71K。