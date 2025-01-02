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AEROBUD 价格 (AEROBUD)

USD

AEROBUD (AEROBUD) 实时价格图表

$0.02131396
$0.02131396$0.02131396
+2.40%(1D)

今天 AEROBUD (AEROBUD) 的价格

今天 AEROBUD (AEROBUD) 的实时价格为 0.02131372 USD。目前其市值为 $ 21.32M USD。AEROBUD 兑换 USD 的价格为实时更新。
AEROBUD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 369.02K USD
- AEROBUD 当天价格变化为 +2.45%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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AEROBUD (AEROBUD) 价格表现 USD

今天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00051008
在过去30天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0124060684
在过去60天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6973011917
在过去90天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0208005290939637466

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00051008+2.45%
30天$ -0.0124060684-58.20%
60天$ +0.6973011917+3,271.61%
90天$ +0.0208005290939637466+4,053.18%

AEROBUD (AEROBUD) 价格分析

AEROBUD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01993818
$ 0.01993818$ 0.01993818

$ 0.02413016
$ 0.02413016$ 0.02413016

$ 0.072921
$ 0.072921$ 0.072921

+0.79%

+2.45%

-35.99%

AEROBUD (AEROBUD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 21.32M
$ 21.32M$ 21.32M

$ 369.02K
$ 369.02K$ 369.02K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是AEROBUD (AEROBUD)

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AEROBUD (AEROBUD) 资源

官网

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AEROBUD 兑换为当地货币

1 AEROBUD 兑换 AUD
A$0.034101952
1 AEROBUD 兑换 GBP
0.0168378388
1 AEROBUD 兑换 EUR
0.0204611712
1 AEROBUD 兑换 USD
$0.02131372
1 AEROBUD 兑换 MYR
RM0.0952723284
1 AEROBUD 兑换 TRY
0.752374316
1 AEROBUD 兑换 JPY
¥3.3415650216
1 AEROBUD 兑换 RUB
2.3442960628
1 AEROBUD 兑换 INR
1.8274383528
1 AEROBUD 兑换 IDR
Rp343.7696292916
1 AEROBUD 兑换 PHP
1.2344906624
1 AEROBUD 兑换 EGP
￡E.1.0823107016
1 AEROBUD 兑换 BRL
R$0.1351289848
1 AEROBUD 兑换 CAD
C$0.0306917568
1 AEROBUD 兑换 BDT
2.54698954
1 AEROBUD 兑换 NGN
32.9932122856
1 AEROBUD 兑换 UAH
0.8964550632
1 AEROBUD 兑换 VES
Bs1.08699972
1 AEROBUD 兑换 PKR
Rs5.936936706
1 AEROBUD 兑换 KZT
11.1882110396
1 AEROBUD 兑换 THB
฿0.7295686356
1 AEROBUD 兑换 TWD
NT$0.7007951136
1 AEROBUD 兑换 CHF
Fr0.019182348
1 AEROBUD 兑换 HKD
HK$0.1656076044
1 AEROBUD 兑换 MAD
.د.م0.215268572