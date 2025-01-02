AEROBUD 价格 (AEROBUD)
今天 AEROBUD (AEROBUD) 的实时价格为 0.02131372 USD。目前其市值为 $ 21.32M USD。AEROBUD 兑换 USD 的价格为实时更新。
AEROBUD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 369.02K USD
- AEROBUD 当天价格变化为 +2.45%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00051008。
在过去30天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0124060684。
在过去60天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6973011917。
在过去90天内，AEROBUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0208005290939637466。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00051008
|+2.45%
|30天
|$ -0.0124060684
|-58.20%
|60天
|$ +0.6973011917
|+3,271.61%
|90天
|$ +0.0208005290939637466
|+4,053.18%
AEROBUD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.79%
+2.45%
-35.99%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AEROBUD 兑换 AUD
A$0.034101952
|1 AEROBUD 兑换 GBP
￡0.0168378388
|1 AEROBUD 兑换 EUR
€0.0204611712
|1 AEROBUD 兑换 USD
$0.02131372
|1 AEROBUD 兑换 MYR
RM0.0952723284
|1 AEROBUD 兑换 TRY
₺0.752374316
|1 AEROBUD 兑换 JPY
¥3.3415650216
|1 AEROBUD 兑换 RUB
₽2.3442960628
|1 AEROBUD 兑换 INR
₹1.8274383528
|1 AEROBUD 兑换 IDR
Rp343.7696292916
|1 AEROBUD 兑换 PHP
₱1.2344906624
|1 AEROBUD 兑换 EGP
￡E.1.0823107016
|1 AEROBUD 兑换 BRL
R$0.1351289848
|1 AEROBUD 兑换 CAD
C$0.0306917568
|1 AEROBUD 兑换 BDT
৳2.54698954
|1 AEROBUD 兑换 NGN
₦32.9932122856
|1 AEROBUD 兑换 UAH
₴0.8964550632
|1 AEROBUD 兑换 VES
Bs1.08699972
|1 AEROBUD 兑换 PKR
Rs5.936936706
|1 AEROBUD 兑换 KZT
₸11.1882110396
|1 AEROBUD 兑换 THB
฿0.7295686356
|1 AEROBUD 兑换 TWD
NT$0.7007951136
|1 AEROBUD 兑换 CHF
Fr0.019182348
|1 AEROBUD 兑换 HKD
HK$0.1656076044
|1 AEROBUD 兑换 MAD
.د.م0.215268572