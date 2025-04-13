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Aegis YUSD 价格 (YUSD)

USD

Aegis YUSD (YUSD) 实时价格图表

$0.998924
$0.998924$0.998924
0.00%(1D)

今天 Aegis YUSD (YUSD) 的价格

今天 Aegis YUSD (YUSD) 的实时价格为 0.998922 USD。目前其市值为 $ 10.59M USD。YUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aegis YUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Aegis YUSD 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 10.60M USD

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Aegis YUSD (YUSD) 价格表现 USD

今天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017258
在过去30天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00017258+0.02%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Aegis YUSD (YUSD) 价格分析

Aegis YUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.997749
$ 0.997749$ 0.997749

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

-0.06%

+0.02%

+0.05%

Aegis YUSD (YUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 10.59M
$ 10.59M$ 10.59M

--
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10.60M
10.60M 10.60M

什么是Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

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Aegis YUSD (YUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Aegis YUSD (YUSD) 的其他问题

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YUSD 兑换为当地货币

1 YUSD 兑换 VND
25,613.359002
1 YUSD 兑换 AUD
A$1.58828598
1 YUSD 兑换 GBP
0.75918072
1 YUSD 兑换 EUR
0.87905136
1 YUSD 兑换 USD
$0.998922
1 YUSD 兑换 MYR
RM4.41523524
1 YUSD 兑换 TRY
38.01897132
1 YUSD 兑换 JPY
¥143.35529622
1 YUSD 兑换 RUB
83.09033196
1 YUSD 兑换 INR
85.86733512
1 YUSD 兑换 IDR
Rp16,648.69334052
1 YUSD 兑换 KRW
1,418.9187549
1 YUSD 兑换 PHP
57.11835996
1 YUSD 兑换 EGP
￡E.51.22472016
1 YUSD 兑换 BRL
R$5.85368292
1 YUSD 兑换 CAD
C$1.37851236
1 YUSD 兑换 BDT
121.1192925
1 YUSD 兑换 NGN
1,588.10617404
1 YUSD 兑换 UAH
41.26546782
1 YUSD 兑换 VES
Bs70.923462
1 YUSD 兑换 PKR
Rs279.48838638
1 YUSD 兑换 KZT
515.16405384
1 YUSD 兑换 THB
฿33.43391934
1 YUSD 兑换 TWD
NT$32.33510514
1 YUSD 兑换 AED
د.إ3.66604374
1 YUSD 兑换 CHF
Fr0.80912682
1 YUSD 兑换 HKD
HK$7.7416455
1 YUSD 兑换 MAD
.د.م9.26999616
1 YUSD 兑换 MXN
$20.2781166