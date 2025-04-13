Aegis YUSD 价格 (YUSD)
今天 Aegis YUSD (YUSD) 的实时价格为 0.998922 USD。目前其市值为 $ 10.59M USD。YUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aegis YUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Aegis YUSD 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 10.60M USD
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今天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017258。
在过去30天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Aegis YUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00017258
|+0.02%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Aegis YUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
+0.02%
+0.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.
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|1 YUSD 兑换 VND
₫25,613.359002
|1 YUSD 兑换 AUD
A$1.58828598
|1 YUSD 兑换 GBP
￡0.75918072
|1 YUSD 兑换 EUR
€0.87905136
|1 YUSD 兑换 USD
$0.998922
|1 YUSD 兑换 MYR
RM4.41523524
|1 YUSD 兑换 TRY
₺38.01897132
|1 YUSD 兑换 JPY
¥143.35529622
|1 YUSD 兑换 RUB
₽83.09033196
|1 YUSD 兑换 INR
₹85.86733512
|1 YUSD 兑换 IDR
Rp16,648.69334052
|1 YUSD 兑换 KRW
₩1,418.9187549
|1 YUSD 兑换 PHP
₱57.11835996
|1 YUSD 兑换 EGP
￡E.51.22472016
|1 YUSD 兑换 BRL
R$5.85368292
|1 YUSD 兑换 CAD
C$1.37851236
|1 YUSD 兑换 BDT
৳121.1192925
|1 YUSD 兑换 NGN
₦1,588.10617404
|1 YUSD 兑换 UAH
₴41.26546782
|1 YUSD 兑换 VES
Bs70.923462
|1 YUSD 兑换 PKR
Rs279.48838638
|1 YUSD 兑换 KZT
₸515.16405384
|1 YUSD 兑换 THB
฿33.43391934
|1 YUSD 兑换 TWD
NT$32.33510514
|1 YUSD 兑换 AED
د.إ3.66604374
|1 YUSD 兑换 CHF
Fr0.80912682
|1 YUSD 兑换 HKD
HK$7.7416455
|1 YUSD 兑换 MAD
.د.م9.26999616
|1 YUSD 兑换 MXN
$20.2781166