Adshares 今日价格

Adshares (ADS) 今日实时价格为 $ 0.397923，过去 24 小时内变化了 0.53%。当前 ADS 兑 USD 的汇率为 $ 0.397923 每 ADS。

Adshares 目前市值在 $ 15,419,242 排名第 #-，流通供应量为 38.75M ADS。过去 24 小时内，ADS 的交易价格在 $ 0.394227（低点）和 $ 0.40286（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.72，而历史最低价为 $ 0.0102872。

短期表现方面，ADS 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 -1.36%。过去一天，总交易量达到 $ 44.50K。

Adshares（ADS）市场信息

市值 $ 15.42M$ 15.42M $ 15.42M 成交量（24H） $ 44.50K$ 44.50K $ 44.50K 完全稀释市值 $ 15.42M$ 15.42M $ 15.42M 流通量 38.75M 38.75M 38.75M 总供应量 38,758,203.0 38,758,203.0 38,758,203.0

Adshares 的当前市值为 $ 15.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 44.50K。ADS 的流通量为 38.75M，总供应量是 38758203.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.42M。