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ADAPad 价格 (ADAPAD)

USD

ADAPad (ADAPAD) 实时价格图表

$0.00661541
$0.00661541$0.00661541
+2.50%(1D)

今天 ADAPad (ADAPAD) 的价格

今天 ADAPad (ADAPAD) 的实时价格为 0.00661541 USD。目前其市值为 $ 2.47M USD。ADAPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
ADAPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 705.06 USD
- ADAPad 当天价格变化为 +2.53%
- 其循环供应量为 373.23M USD

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ADAPad (ADAPAD) 价格表现 USD

今天内，ADAPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016346
在过去30天内，ADAPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016337112
在过去60天内，ADAPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0054047026
在过去90天内，ADAPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002362837038589355

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016346+2.53%
30天$ -0.0016337112-24.69%
60天$ +0.0054047026+81.70%
90天$ +0.002362837038589355+55.56%

ADAPad (ADAPAD) 价格分析

ADAPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00596113
$ 0.00596113$ 0.00596113

$ 0.00664042
$ 0.00664042$ 0.00664042

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

+0.32%

+2.53%

-3.63%

ADAPad (ADAPAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 705.06
$ 705.06$ 705.06

373.23M
373.23M 373.23M

什么是ADAPad (ADAPAD)

ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem

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ADAPad (ADAPAD) 资源

官网

大家还在问：关于 ADAPad (ADAPAD) 的其他问题

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ADAPAD 兑换为当地货币

1 ADAPAD 兑换 AUD
A$0.010584656
1 ADAPAD 兑换 GBP
0.0052261739
1 ADAPAD 兑换 EUR
0.0063507936
1 ADAPAD 兑换 USD
$0.00661541
1 ADAPAD 兑换 MYR
RM0.0295708827
1 ADAPAD 兑换 TRY
0.233523973
1 ADAPAD 兑换 JPY
¥1.0371639798
1 ADAPAD 兑换 RUB
0.7276289459
1 ADAPAD 兑换 INR
0.5672052534
1 ADAPAD 兑换 IDR
Rp106.7001463523
1 ADAPAD 兑换 PHP
0.3831645472
1 ADAPAD 兑换 EGP
￡E.0.3359305198
1 ADAPAD 兑换 BRL
R$0.0419416994
1 ADAPAD 兑换 CAD
C$0.0095261904
1 ADAPAD 兑换 BDT
0.790541495
1 ADAPAD 兑换 NGN
10.2405223718
1 ADAPAD 兑换 UAH
0.2782441446
1 ADAPAD 兑换 VES
Bs0.33738591
1 ADAPAD 兑换 PKR
Rs1.8427224555
1 ADAPAD 兑换 KZT
3.4726271713
1 ADAPAD 兑换 THB
฿0.2264454843
1 ADAPAD 兑换 TWD
NT$0.2175146808
1 ADAPAD 兑换 CHF
Fr0.005953869
1 ADAPAD 兑换 HKD
HK$0.0514017357
1 ADAPAD 兑换 MAD
.د.م0.066815641