ACORE AI Token（ACORE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00387015 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.11% 涨跌幅（1D） +12.00% 漲跌幅（7D） -20.46%

ACORE AI Token（ACORE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ACORE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ACORE 的历史最高价为 $ 0.00387015，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ACORE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 +12.00%，过去 7 天内累计变动为 -20.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ACORE AI Token（ACORE）市场信息

市值 $ 70.59K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 70.59K 流通量 100.00M 总供应量 100,000,000.0

ACORE AI Token 的当前市值为 $ 70.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ACORE 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.59K。