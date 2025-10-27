Acid AI（ACID）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001797 $ 0.00001797 $ 0.00001797 24H最低价 $ 0.00001797 $ 0.00001797 $ 0.00001797 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001797$ 0.00001797 $ 0.00001797 24H最高价 $ 0.00001797$ 0.00001797 $ 0.00001797 历史最高 $ 0.00691688$ 0.00691688 $ 0.00691688 最低价 $ 0.00001558$ 0.00001558 $ 0.00001558 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +0.00% 漲跌幅（7D） +3.16% 漲跌幅（7D） +3.16%

Acid AI（ACID）当前实时价格为 $0.00001797。过去 24 小时内，ACID 的交易价格在 $ 0.00001797 至 $ 0.00001797 之间波动，市场活跃度显著。ACID 的历史最高价为 $ 0.00691688，历史最低价为 $ 0.00001558。

从短期表现来看，ACID 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.00%，过去 7 天内累计变动为 +3.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Acid AI（ACID）市场信息

市值 $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,942,247.238062 999,942,247.238062 999,942,247.238062

Acid AI 的当前市值为 $ 17.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ACID 的流通量为 999.94M，总供应量是 999942247.238062，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.97K。