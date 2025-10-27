Accenture xStock（ACNX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 247.58 $ 247.58 $ 247.58 24H最低价 $ 250.29 $ 250.29 $ 250.29 24H最高价 24H最低价 $ 247.58$ 247.58 $ 247.58 24H最高价 $ 250.29$ 250.29 $ 250.29 历史最高 $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 最低价 $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 涨跌幅（1H） -0.20% 涨跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） +3.58% 漲跌幅（7D） +3.58%

Accenture xStock（ACNX）当前实时价格为 $247.72。过去 24 小时内，ACNX 的交易价格在 $ 247.58 至 $ 250.29 之间波动，市场活跃度显著。ACNX 的历史最高价为 $ 269.57，历史最低价为 $ 229.44。

从短期表现来看，ACNX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.20%，过去 24 小时内变动为 +0.05%，过去 7 天内累计变动为 +3.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Accenture xStock（ACNX）市场信息

市值 $ 144.55K$ 144.55K $ 144.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M 流通量 583.52 583.52 583.52 总供应量 22,100.0 22,100.0 22,100.0

Accenture xStock 的当前市值为 $ 144.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ACNX 的流通量为 583.52，总供应量是 22100.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.47M。