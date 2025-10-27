Abuwtiyuw（ABU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.017956 $ 0.017956 $ 0.017956 24H最低价 $ 0.01918916 $ 0.01918916 $ 0.01918916 24H最高价 24H最低价 $ 0.017956$ 0.017956 $ 0.017956 24H最高价 $ 0.01918916$ 0.01918916 $ 0.01918916 历史最高 $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 最低价 $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 涨跌幅（1H） -0.41% 涨跌幅（1D） +6.41% 漲跌幅（7D） +30.40% 漲跌幅（7D） +30.40%

Abuwtiyuw（ABU）当前实时价格为 $0.01910937。过去 24 小时内，ABU 的交易价格在 $ 0.017956 至 $ 0.01918916 之间波动，市场活跃度显著。ABU 的历史最高价为 $ 0.261831，历史最低价为 $ 0.00714313。

从短期表现来看，ABU 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.41%，过去 24 小时内变动为 +6.41%，过去 7 天内累计变动为 +30.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Abuwtiyuw（ABU）市场信息

市值 $ 19.11K$ 19.11K $ 19.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.11K$ 19.11K $ 19.11K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Abuwtiyuw 的当前市值为 $ 19.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ABU 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.11K。