abrdn Physical Platinum Shares xStock 今日价格

abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) 今日实时价格为 $ 15.48，过去 24 小时内变化了 2.89%。当前 PPLTX 兑 USD 的汇率为 $ 15.48 每 PPLTX。

abrdn Physical Platinum Shares xStock 目前市值在 $ 184,325 排名第 #-，流通供应量为 11.91K PPLTX。过去 24 小时内，PPLTX 的交易价格在 $ 15.48（低点）和 $ 15.95（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,000.03，而历史最低价为 $ 14.14。

短期表现方面，PPLTX 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -1.14%。过去一天，总交易量达到 $ 479.49。

abrdn Physical Platinum Shares xStock（PPLTX）市场信息

市值 $ 184.33K$ 184.33K $ 184.33K 成交量（24H） $ 479.49$ 479.49 $ 479.49 完全稀释市值 $ 76.02M$ 76.02M $ 76.02M 流通量 11.91K 11.91K 11.91K 总供应量 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596

abrdn Physical Platinum Shares xStock 的当前市值为 $ 184.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 479.49。PPLTX 的流通量为 11.91K，总供应量是 4910090.865251596，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 76.02M。