abrdn Physical Palladium Shares xStock 今日价格

abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) 今日实时价格为 $ 25.84，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PALLX 兑 USD 的汇率为 $ 25.84 每 PALLX。

abrdn Physical Palladium Shares xStock 目前市值在 $ 121,857 排名第 #-，流通供应量为 7.35K PALLX。过去 24 小时内，PALLX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 163.0，而历史最低价为 $ 25.83。

短期表现方面，PALLX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 17.62。

abrdn Physical Palladium Shares xStock（PALLX）市场信息

市值 $ 121.86K$ 121.86K $ 121.86K 成交量（24H） $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 完全稀释市值 $ 49.55M$ 49.55M $ 49.55M 流通量 7.35K 7.35K 7.35K 总供应量 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273

abrdn Physical Palladium Shares xStock 的当前市值为 $ 121.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.62。PALLX 的流通量为 7.35K，总供应量是 3241363.067771273，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.55M。