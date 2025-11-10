AbbVie xStock（ABBVX）代币经济学 深入了解 AbbVie xStock（ABBVX），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

AbbVie xStock（ABBVX）代币经济学和价格数据分析 快速了解 AbbVie xStock（ABBVX）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 285.15K 总供应量： $ 23.41K 流通量： $ 1.30K FDV (完全稀释估值)： $ 5.12M 最高价： $ 244.67 最低价： $ 185.92 当前价格： $ 218.77

AbbVie xStock（ABBVX）信息 "For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token." 币种官网： https://xstocks.com/ 币种白皮书： https://docs.backed.fi/

AbbVie xStock（ABBVX）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 AbbVie xStock（ABBVX）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 ABBVX 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： ABBVX 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 ABBVX 代币经济模型的功能，赶快查看 ABBVX 代币的实时价格吧！

ABBVX 价格预测 想知道 ABBVX 的未来走势吗？我们的 ABBVX 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。

