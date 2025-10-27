AbbVie xStock（ABBVX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 227.67 $ 227.67 $ 227.67 24H最低价 $ 228.74 $ 228.74 $ 228.74 24H最高价 24H最低价 $ 227.67$ 227.67 $ 227.67 24H最高价 $ 228.74$ 228.74 $ 228.74 历史最高 $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 最低价 $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） -0.41% 漲跌幅（7D） -0.41%

AbbVie xStock（ABBVX）当前实时价格为 $228.47。过去 24 小时内，ABBVX 的交易价格在 $ 227.67 至 $ 228.74 之间波动，市场活跃度显著。ABBVX 的历史最高价为 $ 244.67，历史最低价为 $ 185.92。

从短期表现来看，ABBVX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 -0.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AbbVie xStock（ABBVX）市场信息

市值 $ 260.19K$ 260.19K $ 260.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M 流通量 1.14K 1.14K 1.14K 总供应量 23,400.0 23,400.0 23,400.0

AbbVie xStock 的当前市值为 $ 260.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ABBVX 的流通量为 1.14K，总供应量是 23400.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.35M。