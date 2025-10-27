Abbott xStock（ABTX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 126.85 $ 126.85 $ 126.85 24H最低价 $ 127.39 $ 127.39 $ 127.39 24H最高价 24H最低价 $ 126.85$ 126.85 $ 126.85 24H最高价 $ 127.39$ 127.39 $ 127.39 历史最高 $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 最低价 $ 124.89$ 124.89 $ 124.89 涨跌幅（1H） +0.32% 涨跌幅（1D） +0.24% 漲跌幅（7D） -1.14% 漲跌幅（7D） -1.14%

Abbott xStock（ABTX）当前实时价格为 $127.3。过去 24 小时内，ABTX 的交易价格在 $ 126.85 至 $ 127.39 之间波动，市场活跃度显著。ABTX 的历史最高价为 $ 1,994.74，历史最低价为 $ 124.89。

从短期表现来看，ABTX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.32%，过去 24 小时内变动为 +0.24%，过去 7 天内累计变动为 -1.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Abbott xStock（ABTX）市场信息

市值 $ 158.35K$ 158.35K $ 158.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M 流通量 1.24K 1.24K 1.24K 总供应量 24,050.0 24,050.0 24,050.0

Abbott xStock 的当前市值为 $ 158.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ABTX 的流通量为 1.24K，总供应量是 24050.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.06M。