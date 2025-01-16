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Abacus liveTHE 价格 (LIVETHE)

USD

Abacus liveTHE (LIVETHE) 实时价格图表

$0.540158
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+5.50%(1D)

今天 Abacus liveTHE (LIVETHE) 的价格

今天 Abacus liveTHE (LIVETHE) 的实时价格为 0.540158 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LIVETHE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Abacus liveTHE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.04M USD
- Abacus liveTHE 当天价格变化为 +5.56%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Abacus liveTHE (LIVETHE) 价格表现 USD

今天内，Abacus liveTHE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02844938
在过去30天内，Abacus liveTHE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1791956879
在过去60天内，Abacus liveTHE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2908868734
在过去90天内，Abacus liveTHE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3052256842444488

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02844938+5.56%
30天$ -0.1791956879-33.17%
60天$ +1.2908868734+238.98%
90天$ +0.3052256842444488+129.92%

Abacus liveTHE (LIVETHE) 价格分析

Abacus liveTHE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.510343
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$ 0.563394
$ 0.563394$ 0.563394

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

+0.43%

+5.56%

-10.65%

Abacus liveTHE (LIVETHE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.04M
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什么是Abacus liveTHE (LIVETHE)

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Abacus liveTHE (LIVETHE) 资源

白皮书
官网

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LIVETHE 兑换为当地货币

1 LIVETHE 兑换 AUD
A$0.8642528
1 LIVETHE 兑换 GBP
0.43752798
1 LIVETHE 兑换 EUR
0.52395326
1 LIVETHE 兑换 USD
$0.540158
1 LIVETHE 兑换 MYR
RM2.430711
1 LIVETHE 兑换 TRY
19.14319952
1 LIVETHE 兑换 JPY
¥84.17282114
1 LIVETHE 兑换 RUB
55.39860448
1 LIVETHE 兑换 INR
46.76687964
1 LIVETHE 兑换 IDR
Rp8,855.04776352
1 LIVETHE 兑换 PHP
31.62084932
1 LIVETHE 兑换 EGP
￡E.27.20775846
1 LIVETHE 兑换 BRL
R$3.24634958
1 LIVETHE 兑换 CAD
C$0.77242594
1 LIVETHE 兑换 BDT
65.33751168
1 LIVETHE 兑换 NGN
840.0537216
1 LIVETHE 兑换 UAH
22.72984864
1 LIVETHE 兑换 VES
Bs29.168532
1 LIVETHE 兑换 PKR
Rs150.49882196
1 LIVETHE 兑换 KZT
285.19262084
1 LIVETHE 兑换 THB
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1 LIVETHE 兑换 TWD
NT$17.77659978
1 LIVETHE 兑换 CHF
Fr0.49154378
1 LIVETHE 兑换 HKD
HK$4.20242924
1 LIVETHE 兑换 MAD
.د.م5.43398948