Aave YFI 价格 (AYFI)
今天 Aave YFI (AYFI) 的实时价格为 8,100.18 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave YFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave YFI 当天价格变化为 -8.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -753.50091610925。
在过去30天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -222.2551688940。
在过去60天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,168.3882153340。
在过去90天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,920.039448265334。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -753.50091610925
|-8.52%
|30天
|$ -222.2551688940
|-2.74%
|60天
|$ +2,168.3882153340
|+26.77%
|90天
|$ +2,920.039448265334
|+56.37%
Aave YFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.70%
-8.52%
+1.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AYFI 兑换 AUD
A$13,041.2898
|1 AYFI 兑换 GBP
￡6,642.1476
|1 AYFI 兑换 EUR
€7,857.1746
|1 AYFI 兑换 USD
$8,100.18
|1 AYFI 兑换 MYR
RM36,450.81
|1 AYFI 兑换 TRY
₺286,989.3774
|1 AYFI 兑换 JPY
¥1,265,815.1286
|1 AYFI 兑换 RUB
₽830,187.4482
|1 AYFI 兑换 INR
₹701,313.5844
|1 AYFI 兑换 IDR
Rp132,789,814.8192
|1 AYFI 兑换 PHP
₱474,265.539
|1 AYFI 兑换 EGP
￡E.408,249.072
|1 AYFI 兑换 BRL
R$49,411.098
|1 AYFI 兑换 CAD
C$11,664.2592
|1 AYFI 兑换 BDT
৳984,171.87
|1 AYFI 兑换 NGN
₦12,617,083.3734
|1 AYFI 兑换 UAH
₴341,098.5798
|1 AYFI 兑换 VES
Bs437,409.72
|1 AYFI 兑换 PKR
Rs2,258,168.1804
|1 AYFI 兑换 KZT
₸4,299,413.5404
|1 AYFI 兑换 THB
฿278,565.1902
|1 AYFI 兑换 TWD
NT$266,414.9202
|1 AYFI 兑换 CHF
Fr7,371.1638
|1 AYFI 兑换 HKD
HK$63,019.4004
|1 AYFI 兑换 MAD
.د.م81,325.8072