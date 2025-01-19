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Aave YFI 价格 (AYFI)

USD

Aave YFI (AYFI) 实时价格图表

$8,100.18
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-8.50%(1D)

今天 Aave YFI (AYFI) 的价格

今天 Aave YFI (AYFI) 的实时价格为 8,100.18 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave YFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave YFI 当天价格变化为 -8.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave YFI (AYFI) 价格表现 USD

今天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -753.50091610925
在过去30天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -222.2551688940
在过去60天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,168.3882153340
在过去90天内，Aave YFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,920.039448265334

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -753.50091610925-8.52%
30天$ -222.2551688940-2.74%
60天$ +2,168.3882153340+26.77%
90天$ +2,920.039448265334+56.37%

Aave YFI (AYFI) 价格分析

Aave YFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 8,080.72
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$ 8,891.5
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$ 43,807
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-0.70%

-8.52%

+1.02%

Aave YFI (AYFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave YFI (AYFI)

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Aave YFI (AYFI) 资源

官网

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AYFI 兑换为当地货币

1 AYFI 兑换 AUD
A$13,041.2898
1 AYFI 兑换 GBP
6,642.1476
1 AYFI 兑换 EUR
7,857.1746
1 AYFI 兑换 USD
$8,100.18
1 AYFI 兑换 MYR
RM36,450.81
1 AYFI 兑换 TRY
286,989.3774
1 AYFI 兑换 JPY
¥1,265,815.1286
1 AYFI 兑换 RUB
830,187.4482
1 AYFI 兑换 INR
701,313.5844
1 AYFI 兑换 IDR
Rp132,789,814.8192
1 AYFI 兑换 PHP
474,265.539
1 AYFI 兑换 EGP
￡E.408,249.072
1 AYFI 兑换 BRL
R$49,411.098
1 AYFI 兑换 CAD
C$11,664.2592
1 AYFI 兑换 BDT
984,171.87
1 AYFI 兑换 NGN
12,617,083.3734
1 AYFI 兑换 UAH
341,098.5798
1 AYFI 兑换 VES
Bs437,409.72
1 AYFI 兑换 PKR
Rs2,258,168.1804
1 AYFI 兑换 KZT
4,299,413.5404
1 AYFI 兑换 THB
฿278,565.1902
1 AYFI 兑换 TWD
NT$266,414.9202
1 AYFI 兑换 CHF
Fr7,371.1638
1 AYFI 兑换 HKD
HK$63,019.4004
1 AYFI 兑换 MAD
.د.م81,325.8072