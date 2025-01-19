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Aave XSUSHI 价格 (AXSUSHI)

USD

Aave XSUSHI (AXSUSHI) 实时价格图表

$2.21
$2.21$2.21
-13.90%(1D)

今天 Aave XSUSHI (AXSUSHI) 的价格

今天 Aave XSUSHI (AXSUSHI) 的实时价格为 2.21 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AXSUSHI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave XSUSHI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave XSUSHI 当天价格变化为 -13.92%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave XSUSHI (AXSUSHI) 价格表现 USD

今天内，Aave XSUSHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.357175602816632
在过去30天内，Aave XSUSHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052761540
在过去60天内，Aave XSUSHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.9619144610
在过去90天内，Aave XSUSHI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0264735949084734

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.357175602816632-13.92%
30天$ -0.0052761540-0.23%
60天$ +1.9619144610+88.77%
90天$ +1.0264735949084734+86.73%

Aave XSUSHI (AXSUSHI) 价格分析

Aave XSUSHI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.21
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$ 2.58
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$ 18.78
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-0.70%

-13.92%

+3.67%

Aave XSUSHI (AXSUSHI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave XSUSHI (AXSUSHI)

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Aave XSUSHI (AXSUSHI) 资源

官网

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AXSUSHI 兑换为当地货币

1 AXSUSHI 兑换 AUD
A$3.5581
1 AXSUSHI 兑换 GBP
1.8122
1 AXSUSHI 兑换 EUR
2.1437
1 AXSUSHI 兑换 USD
$2.21
1 AXSUSHI 兑换 MYR
RM9.945
1 AXSUSHI 兑换 TRY
78.3003
1 AXSUSHI 兑换 JPY
¥345.3567
1 AXSUSHI 兑换 RUB
226.5029
1 AXSUSHI 兑换 INR
191.3418
1 AXSUSHI 兑换 IDR
Rp36,229.5024
1 AXSUSHI 兑换 PHP
129.3955
1 AXSUSHI 兑换 EGP
￡E.111.384
1 AXSUSHI 兑换 BRL
R$13.481
1 AXSUSHI 兑换 CAD
C$3.1824
1 AXSUSHI 兑换 BDT
268.515
1 AXSUSHI 兑换 NGN
3,442.3623
1 AXSUSHI 兑换 UAH
93.0631
1 AXSUSHI 兑换 VES
Bs119.34
1 AXSUSHI 兑换 PKR
Rs616.1038
1 AXSUSHI 兑换 KZT
1,173.0238
1 AXSUSHI 兑换 THB
฿76.0019
1 AXSUSHI 兑换 TWD
NT$72.6869
1 AXSUSHI 兑换 CHF
Fr2.0111
1 AXSUSHI 兑换 HKD
HK$17.1938
1 AXSUSHI 兑换 MAD
.د.م22.1884