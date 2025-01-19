Aave v3 wstETH 价格 (AWSTETH)
今天 Aave v3 wstETH (AWSTETH) 的实时价格为 3,880.76 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AWSTETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 wstETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 wstETH 当天价格变化为 -6.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -275.949871284858。
在过去30天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -182.0976776320。
在过去60天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +171.3371063040。
在过去90天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +675.3448125376206。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -275.949871284858
|-6.64%
|30天
|$ -182.0976776320
|-4.69%
|60天
|$ +171.3371063040
|+4.42%
|90天
|$ +675.3448125376206
|+21.07%
Aave v3 wstETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.70%
-6.64%
-0.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AWSTETH 兑换 AUD
A$6,248.0236
|1 AWSTETH 兑换 GBP
￡3,182.2232
|1 AWSTETH 兑换 EUR
€3,764.3372
|1 AWSTETH 兑换 USD
$3,880.76
|1 AWSTETH 兑换 MYR
RM17,463.42
|1 AWSTETH 兑换 TRY
₺137,495.3268
|1 AWSTETH 兑换 JPY
¥606,446.3652
|1 AWSTETH 兑换 RUB
₽397,739.0924
|1 AWSTETH 兑换 INR
₹335,996.2008
|1 AWSTETH 兑换 IDR
Rp63,619,006.2144
|1 AWSTETH 兑换 PHP
₱227,218.498
|1 AWSTETH 兑换 EGP
￡E.195,590.304
|1 AWSTETH 兑换 BRL
R$23,672.636
|1 AWSTETH 兑换 CAD
C$5,588.2944
|1 AWSTETH 兑换 BDT
৳471,512.34
|1 AWSTETH 兑换 NGN
₦6,044,788.1988
|1 AWSTETH 兑换 UAH
₴163,418.8036
|1 AWSTETH 兑换 VES
Bs209,561.04
|1 AWSTETH 兑换 PKR
Rs1,081,878.2728
|1 AWSTETH 兑换 KZT
₸2,059,829.7928
|1 AWSTETH 兑换 THB
฿133,459.3364
|1 AWSTETH 兑换 TWD
NT$127,638.1964
|1 AWSTETH 兑换 CHF
Fr3,531.4916
|1 AWSTETH 兑换 HKD
HK$30,192.3128
|1 AWSTETH 兑换 MAD
.د.م38,962.8304