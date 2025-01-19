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Aave v3 wstETH 价格 (AWSTETH)

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Aave v3 wstETH (AWSTETH) 实时价格图表

$3,880.76
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-6.60%(1D)

今天 Aave v3 wstETH (AWSTETH) 的价格

今天 Aave v3 wstETH (AWSTETH) 的实时价格为 3,880.76 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AWSTETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 wstETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 wstETH 当天价格变化为 -6.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 wstETH (AWSTETH) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -275.949871284858
在过去30天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -182.0976776320
在过去60天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +171.3371063040
在过去90天内，Aave v3 wstETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +675.3448125376206

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -275.949871284858-6.64%
30天$ -182.0976776320-4.69%
60天$ +171.3371063040+4.42%
90天$ +675.3448125376206+21.07%

Aave v3 wstETH (AWSTETH) 价格分析

Aave v3 wstETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,851.03
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$ 4,186.97
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$ 4,852.12
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-0.70%

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Aave v3 wstETH (AWSTETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 wstETH (AWSTETH)

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Aave v3 wstETH (AWSTETH) 资源

白皮书
官网

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AWSTETH 兑换为当地货币

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1 AWSTETH 兑换 GBP
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1 AWSTETH 兑换 EUR
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1 AWSTETH 兑换 USD
$3,880.76
1 AWSTETH 兑换 MYR
RM17,463.42
1 AWSTETH 兑换 TRY
137,495.3268
1 AWSTETH 兑换 JPY
¥606,446.3652
1 AWSTETH 兑换 RUB
397,739.0924
1 AWSTETH 兑换 INR
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1 AWSTETH 兑换 IDR
Rp63,619,006.2144
1 AWSTETH 兑换 PHP
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1 AWSTETH 兑换 EGP
￡E.195,590.304
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1 AWSTETH 兑换 NGN
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1 AWSTETH 兑换 UAH
163,418.8036
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