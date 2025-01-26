Aave v3 WAVAX 价格 (AWAVAX)
今天 Aave v3 WAVAX (AWAVAX) 的实时价格为 36.57 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AWAVAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 WAVAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 162.98 USD
- Aave v3 WAVAX 当天价格变化为 +3.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave v3 WAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.15。
在过去30天内，Aave v3 WAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Aave v3 WAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Aave v3 WAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.15
|+3.25%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Aave v3 WAVAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.87%
+3.25%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AWAVAX 兑换 AUD
A$57.7806
|1 AWAVAX 兑换 GBP
￡29.256
|1 AWAVAX 兑换 EUR
€34.7415
|1 AWAVAX 兑换 USD
$36.57
|1 AWAVAX 兑换 MYR
RM159.8109
|1 AWAVAX 兑换 TRY
₺1,303.3548
|1 AWAVAX 兑换 JPY
¥5,706.0171
|1 AWAVAX 兑换 RUB
₽3,573.2547
|1 AWAVAX 兑换 INR
₹3,151.6026
|1 AWAVAX 兑换 IDR
Rp589,838.6271
|1 AWAVAX 兑换 PHP
₱2,130.2025
|1 AWAVAX 兑换 EGP
￡E.1,838.7396
|1 AWAVAX 兑换 BRL
R$216.1287
|1 AWAVAX 兑换 CAD
C$52.2951
|1 AWAVAX 兑换 BDT
৳4,451.3004
|1 AWAVAX 兑换 NGN
₦56,962.5291
|1 AWAVAX 兑换 UAH
₴1,533.0144
|1 AWAVAX 兑换 VES
Bs2,047.92
|1 AWAVAX 兑换 PKR
Rs10,172.3112
|1 AWAVAX 兑换 KZT
₸18,908.8842
|1 AWAVAX 兑换 THB
฿1,227.2892
|1 AWAVAX 兑换 TWD
NT$1,197.3018
|1 AWAVAX 兑换 CHF
Fr32.913
|1 AWAVAX 兑换 HKD
HK$284.5146
|1 AWAVAX 兑换 MAD
.د.م364.2372