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Aave v3 UNI 价格 (AUNI)

USD

Aave v3 UNI (AUNI) 实时价格图表

$13.94
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-7.40%(1D)

今天 Aave v3 UNI (AUNI) 的价格

今天 Aave v3 UNI (AUNI) 的实时价格为 13.94 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AUNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 UNI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 UNI 当天价格变化为 -7.42%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 UNI (AUNI) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.11881484
在过去30天内，Aave v3 UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9366202360
在过去60天内，Aave v3 UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.5519380060
在过去90天内，Aave v3 UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.25331075

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.11881484-7.42%
30天$ +0.9366202360+6.72%
60天$ +6.5519380060+47.00%
90天$ +6.25331075+81.35%

Aave v3 UNI (AUNI) 价格分析

Aave v3 UNI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 13.89
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$ 15.22
$ 15.22$ 15.22

$ 19.3
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-0.16%

-7.42%

+1.69%

Aave v3 UNI (AUNI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 UNI (AUNI)

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Aave v3 UNI (AUNI) 资源

白皮书
官网

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AUNI 兑换为当地货币

1 AUNI 兑换 AUD
A$22.4434
1 AUNI 兑换 GBP
11.4308
1 AUNI 兑换 EUR
13.5218
1 AUNI 兑换 USD
$13.94
1 AUNI 兑换 MYR
RM62.73
1 AUNI 兑换 TRY
493.8942
1 AUNI 兑换 JPY
¥2,178.4038
1 AUNI 兑换 RUB
1,428.7106
1 AUNI 兑换 INR
1,206.9252
1 AUNI 兑换 IDR
Rp228,524.5536
1 AUNI 兑换 PHP
816.187
1 AUNI 兑换 EGP
￡E.702.576
1 AUNI 兑换 BRL
R$85.034
1 AUNI 兑换 CAD
C$20.0736
1 AUNI 兑换 BDT
1,693.71
1 AUNI 兑换 NGN
21,713.3622
1 AUNI 兑换 UAH
587.0134
1 AUNI 兑换 VES
Bs752.76
1 AUNI 兑换 PKR
Rs3,886.1932
1 AUNI 兑换 KZT
7,399.0732
1 AUNI 兑换 THB
฿479.3966
1 AUNI 兑换 TWD
NT$458.4866
1 AUNI 兑换 CHF
Fr12.6854
1 AUNI 兑换 HKD
HK$108.4532
1 AUNI 兑换 MAD
.د.م139.9576