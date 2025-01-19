Aave v3 SNX 价格 (ASNX)
今天 Aave v3 SNX (ASNX) 的实时价格为 1.77 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ASNX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 SNX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 SNX 当天价格变化为 -10.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave v3 SNX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.20737408。
在过去30天内，Aave v3 SNX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2902902660。
在过去60天内，Aave v3 SNX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0098240310。
在过去90天内，Aave v3 SNX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.169。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.20737408
|-10.46%
|30天
|$ -0.2902902660
|-16.40%
|60天
|$ -0.0098240310
|-0.55%
|90天
|$ +0.169
|+10.56%
Aave v3 SNX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
-10.46%
-0.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ASNX 兑换 AUD
A$2.8497
|1 ASNX 兑换 GBP
￡1.4514
|1 ASNX 兑换 EUR
€1.7169
|1 ASNX 兑换 USD
$1.77
|1 ASNX 兑换 MYR
RM7.965
|1 ASNX 兑换 TRY
₺62.7111
|1 ASNX 兑换 JPY
¥276.5979
|1 ASNX 兑换 RUB
₽181.4073
|1 ASNX 兑换 INR
₹153.2466
|1 ASNX 兑换 IDR
Rp29,016.3888
|1 ASNX 兑换 PHP
₱103.6335
|1 ASNX 兑换 EGP
￡E.89.208
|1 ASNX 兑换 BRL
R$10.797
|1 ASNX 兑换 CAD
C$2.5488
|1 ASNX 兑换 BDT
৳215.055
|1 ASNX 兑换 NGN
₦2,757.0051
|1 ASNX 兑换 UAH
₴74.5347
|1 ASNX 兑换 VES
Bs95.58
|1 ASNX 兑换 PKR
Rs493.4406
|1 ASNX 兑换 KZT
₸939.4806
|1 ASNX 兑换 THB
฿60.8703
|1 ASNX 兑换 TWD
NT$58.2153
|1 ASNX 兑换 CHF
Fr1.6107
|1 ASNX 兑换 HKD
HK$13.7706
|1 ASNX 兑换 MAD
.د.م17.7708