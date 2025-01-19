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Aave v3 sDAI 价格 (ASDAI)

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Aave v3 sDAI (ASDAI) 实时价格图表

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今天 Aave v3 sDAI (ASDAI) 的价格

今天 Aave v3 sDAI (ASDAI) 的实时价格为 0.999832 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ASDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 sDAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 sDAI 当天价格变化为 -0.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 sDAI (ASDAI) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 sDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00092005
在过去30天内，Aave v3 sDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001255788
在过去60天内，Aave v3 sDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000849857
在过去90天内，Aave v3 sDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017158

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00092005-0.09%
30天$ -0.0001255788-0.01%
60天$ -0.0000849857-0.00%
90天$ +0.00017158+0.02%

Aave v3 sDAI (ASDAI) 价格分析

Aave v3 sDAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 1.001
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Aave v3 sDAI (ASDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 sDAI (ASDAI)

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Aave v3 sDAI (ASDAI) 资源

白皮书
官网

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ASDAI 兑换为当地货币

1 ASDAI 兑换 AUD
A$1.60972952
1 ASDAI 兑换 GBP
0.81986224
1 ASDAI 兑换 EUR
0.96983704
1 ASDAI 兑换 USD
$0.999832
1 ASDAI 兑换 MYR
RM4.499244
1 ASDAI 兑换 TRY
35.42404776
1 ASDAI 兑换 JPY
¥156.24374664
1 ASDAI 兑换 RUB
102.47278168
1 ASDAI 兑换 INR
86.56545456
1 ASDAI 兑换 IDR
Rp16,390.68590208
1 ASDAI 兑换 PHP
58.5401636
1 ASDAI 兑换 EGP
￡E.50.3915328
1 ASDAI 兑换 BRL
R$6.0989752
1 ASDAI 兑换 CAD
C$1.43975808
1 ASDAI 兑换 BDT
121.479588
1 ASDAI 兑换 NGN
1,557.36831816
1 ASDAI 兑换 UAH
42.10292552
1 ASDAI 兑换 VES
Bs53.990928
1 ASDAI 兑换 PKR
Rs278.73316496
1 ASDAI 兑换 KZT
530.69082896
1 ASDAI 兑换 THB
฿34.38422248
1 ASDAI 兑换 TWD
NT$32.88447448
1 ASDAI 兑换 CHF
Fr0.90984712
1 ASDAI 兑换 HKD
HK$7.77869296
1 ASDAI 兑换 MAD
.د.م10.03831328