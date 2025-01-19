Aave v3 rETH 价格 (ARETH)
今天 Aave v3 rETH (ARETH) 的实时价格为 3,652.6 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ARETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 rETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 rETH 当天价格变化为 -6.56%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave v3 rETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -256.079993559261。
在过去30天内，Aave v3 rETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -185.6444907800。
在过去60天内，Aave v3 rETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +140.2138172400。
在过去90天内，Aave v3 rETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +621.123594549091。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -256.079993559261
|-6.56%
|30天
|$ -185.6444907800
|-5.08%
|60天
|$ +140.2138172400
|+3.84%
|90天
|$ +621.123594549091
|+20.49%
Aave v3 rETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.70%
-6.56%
-0.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ARETH 兑换 AUD
A$5,880.686
|1 ARETH 兑换 GBP
￡2,995.132
|1 ARETH 兑换 EUR
€3,543.022
|1 ARETH 兑换 USD
$3,652.6
|1 ARETH 兑换 MYR
RM16,436.7
|1 ARETH 兑换 TRY
₺129,411.618
|1 ARETH 兑换 JPY
¥570,791.802
|1 ARETH 兑换 RUB
₽374,354.974
|1 ARETH 兑换 INR
₹316,242.108
|1 ARETH 兑换 IDR
Rp59,878,678.944
|1 ARETH 兑换 PHP
₱213,859.73
|1 ARETH 兑换 EGP
￡E.184,091.04
|1 ARETH 兑换 BRL
R$22,280.86
|1 ARETH 兑换 CAD
C$5,259.744
|1 ARETH 兑换 BDT
৳443,790.9
|1 ARETH 兑换 NGN
₦5,689,399.338
|1 ARETH 兑换 UAH
₴153,810.986
|1 ARETH 兑换 VES
Bs197,240.4
|1 ARETH 兑换 PKR
Rs1,018,271.828
|1 ARETH 兑换 KZT
₸1,938,727.028
|1 ARETH 兑换 THB
฿125,612.914
|1 ARETH 兑换 TWD
NT$120,134.014
|1 ARETH 兑换 CHF
Fr3,323.866
|1 ARETH 兑换 HKD
HK$28,417.228
|1 ARETH 兑换 MAD
.د.م36,672.104