Aave v3 OP 今日价格

Aave v3 OP (AOP) 今日实时价格为 $ 0.08866，过去 24 小时内变化了 3.17%。当前 AOP 兑 USD 的汇率为 $ 0.08866 每 AOP。

Aave v3 OP 目前市值在 $ 344,007 排名第 #-，流通供应量为 3.88M AOP。过去 24 小时内，AOP 的交易价格在 $ 0.084249（低点）和 $ 0.088672（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.859426，而历史最低价为 $ 0.082288。

短期表现方面，AOP 在过去一小时内波动了 +1.09%，过去7 天内波动了 +2.87%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Aave v3 OP（AOP）市场信息

市值 $ 344.01K$ 344.01K $ 344.01K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 344.01K$ 344.01K $ 344.01K 流通量 3.88M 3.88M 3.88M 总供应量 3,880,069.332298097 3,880,069.332298097 3,880,069.332298097

Aave v3 OP 的当前市值为 $ 344.01K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。AOP 的流通量为 3.88M，总供应量是 3880069.332298097，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 344.01K。