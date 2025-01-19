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Aave v3 MKR 价格 (AMKR)

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Aave v3 MKR (AMKR) 实时价格图表

$1,369.1
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-5.40%(1D)

今天 Aave v3 MKR (AMKR) 的价格

今天 Aave v3 MKR (AMKR) 的实时价格为 1,369.1 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMKR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 MKR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 MKR 当天价格变化为 -5.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 MKR (AMKR) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 MKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -78.16980554
在过去30天内，Aave v3 MKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -201.4052889800
在过去60天内，Aave v3 MKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -128.2553712600
在过去90天内，Aave v3 MKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +144.95

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -78.16980554-5.40%
30天$ -201.4052889800-14.71%
60天$ -128.2553712600-9.36%
90天$ +144.95+11.84%

Aave v3 MKR (AMKR) 价格分析

Aave v3 MKR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1,368.24
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$ 1,470.67
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$ 4,058.5
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+0.06%

-5.40%

-5.19%

Aave v3 MKR (AMKR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 MKR (AMKR)

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Aave v3 MKR (AMKR) 资源

白皮书
官网

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AMKR 兑换为当地货币

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1 AMKR 兑换 USD
$1,369.1
1 AMKR 兑换 MYR
RM6,160.95
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1 AMKR 兑换 JPY
¥213,949.257
1 AMKR 兑换 RUB
140,319.059
1 AMKR 兑换 INR
118,536.678
1 AMKR 兑换 IDR
Rp22,444,258.704
1 AMKR 兑换 PHP
80,160.805
1 AMKR 兑换 EGP
￡E.69,002.64
1 AMKR 兑换 BRL
R$8,351.51
1 AMKR 兑换 CAD
C$1,971.504
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1 AMKR 兑换 UAH
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