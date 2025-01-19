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Aave v3 LINK 价格 (ALINK)

USD

Aave v3 LINK (ALINK) 实时价格图表

$23.65
$23.65$23.65
-4.30%(1D)

今天 Aave v3 LINK (ALINK) 的价格

今天 Aave v3 LINK (ALINK) 的实时价格为 23.65 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ALINK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 LINK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 LINK 当天价格变化为 -4.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 LINK (ALINK) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.072514
在过去30天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5489378300
在过去60天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13.7915306100
在过去90天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.799

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.072514-4.33%
30天$ +1.5489378300+6.55%
60天$ +13.7915306100+58.32%
90天$ +11.799+99.56%

Aave v3 LINK (ALINK) 价格分析

Aave v3 LINK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 23.49
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$ 25.53
$ 25.53$ 25.53

$ 30.79
$ 30.79$ 30.79

-0.56%

-4.33%

+18.24%

Aave v3 LINK (ALINK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Aave v3 LINK (ALINK)

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Aave v3 LINK (ALINK) 资源

白皮书
官网

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ALINK 兑换为当地货币

1 ALINK 兑换 AUD
A$38.0765
1 ALINK 兑换 GBP
19.393
1 ALINK 兑换 EUR
22.9405
1 ALINK 兑换 USD
$23.65
1 ALINK 兑换 MYR
RM106.425
1 ALINK 兑换 TRY
837.9195
1 ALINK 兑换 JPY
¥3,695.7855
1 ALINK 兑换 RUB
2,423.8885
1 ALINK 兑换 INR
2,047.617
1 ALINK 兑换 IDR
Rp387,704.856
1 ALINK 兑换 PHP
1,384.7075
1 ALINK 兑换 EGP
￡E.1,191.96
1 ALINK 兑换 BRL
R$144.265
1 ALINK 兑换 CAD
C$34.056
1 ALINK 兑换 BDT
2,873.475
1 ALINK 兑换 NGN
36,837.9495
1 ALINK 兑换 UAH
995.9015
1 ALINK 兑换 VES
Bs1,277.1
1 ALINK 兑换 PKR
Rs6,593.147
1 ALINK 兑换 KZT
12,552.947
1 ALINK 兑换 THB
฿813.3235
1 ALINK 兑换 TWD
NT$777.8485
1 ALINK 兑换 CHF
Fr21.5215
1 ALINK 兑换 HKD
HK$183.997
1 ALINK 兑换 MAD
.د.م237.446