Aave v3 LINK 价格 (ALINK)
今天 Aave v3 LINK (ALINK) 的实时价格为 23.65 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ALINK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 LINK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 LINK 当天价格变化为 -4.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.072514。
在过去30天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5489378300。
在过去60天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13.7915306100。
在过去90天内，Aave v3 LINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.799。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -1.072514
|-4.33%
|30天
|$ +1.5489378300
|+6.55%
|60天
|$ +13.7915306100
|+58.32%
|90天
|$ +11.799
|+99.56%
Aave v3 LINK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.56%
-4.33%
+18.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ALINK 兑换 AUD
A$38.0765
|1 ALINK 兑换 GBP
￡19.393
|1 ALINK 兑换 EUR
€22.9405
|1 ALINK 兑换 USD
$23.65
|1 ALINK 兑换 MYR
RM106.425
|1 ALINK 兑换 TRY
₺837.9195
|1 ALINK 兑换 JPY
¥3,695.7855
|1 ALINK 兑换 RUB
₽2,423.8885
|1 ALINK 兑换 INR
₹2,047.617
|1 ALINK 兑换 IDR
Rp387,704.856
|1 ALINK 兑换 PHP
₱1,384.7075
|1 ALINK 兑换 EGP
￡E.1,191.96
|1 ALINK 兑换 BRL
R$144.265
|1 ALINK 兑换 CAD
C$34.056
|1 ALINK 兑换 BDT
৳2,873.475
|1 ALINK 兑换 NGN
₦36,837.9495
|1 ALINK 兑换 UAH
₴995.9015
|1 ALINK 兑换 VES
Bs1,277.1
|1 ALINK 兑换 PKR
Rs6,593.147
|1 ALINK 兑换 KZT
₸12,552.947
|1 ALINK 兑换 THB
฿813.3235
|1 ALINK 兑换 TWD
NT$777.8485
|1 ALINK 兑换 CHF
Fr21.5215
|1 ALINK 兑换 HKD
HK$183.997
|1 ALINK 兑换 MAD
.د.م237.446