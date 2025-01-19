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Aave v3 LDO 价格 (ALDO)

USD

Aave v3 LDO (ALDO) 实时价格图表

$1.75
$1.75$1.75
-13.90%(1D)

今天 Aave v3 LDO (ALDO) 的价格

今天 Aave v3 LDO (ALDO) 的实时价格为 1.75 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ALDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 LDO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 LDO 当天价格变化为 -13.94%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 LDO (ALDO) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 LDO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.282827716309766
在过去30天内，Aave v3 LDO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1734489750
在过去60天内，Aave v3 LDO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7830992750
在过去90天内，Aave v3 LDO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5580505474498156

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.282827716309766-13.94%
30天$ +0.1734489750+9.91%
60天$ +0.7830992750+44.75%
90天$ +0.5580505474498156+46.82%

Aave v3 LDO (ALDO) 价格分析

Aave v3 LDO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 4.0
$ 4.0$ 4.0

-0.70%

-13.94%

+8.93%

Aave v3 LDO (ALDO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Aave v3 LDO (ALDO)

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Aave v3 LDO (ALDO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Aave v3 LDO (ALDO) 的其他问题

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ALDO 兑换为当地货币

1 ALDO 兑换 AUD
A$2.8175
1 ALDO 兑换 GBP
1.435
1 ALDO 兑换 EUR
1.6975
1 ALDO 兑换 USD
$1.75
1 ALDO 兑换 MYR
RM7.875
1 ALDO 兑换 TRY
62.0025
1 ALDO 兑换 JPY
¥273.4725
1 ALDO 兑换 RUB
179.3575
1 ALDO 兑换 INR
151.515
1 ALDO 兑换 IDR
Rp28,688.52
1 ALDO 兑换 PHP
102.4625
1 ALDO 兑换 EGP
￡E.88.2
1 ALDO 兑换 BRL
R$10.675
1 ALDO 兑换 CAD
C$2.52
1 ALDO 兑换 BDT
212.625
1 ALDO 兑换 NGN
2,725.8525
1 ALDO 兑换 UAH
73.6925
1 ALDO 兑换 VES
Bs94.5
1 ALDO 兑换 PKR
Rs487.865
1 ALDO 兑换 KZT
928.865
1 ALDO 兑换 THB
฿60.1825
1 ALDO 兑换 TWD
NT$57.5575
1 ALDO 兑换 CHF
Fr1.5925
1 ALDO 兑换 HKD
HK$13.615
1 ALDO 兑换 MAD
.د.م17.57