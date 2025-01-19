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Aave v3 GHST 价格 (AGHST)

USD

Aave v3 GHST (AGHST) 实时价格图表

$0.895711
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-8.70%(1D)

今天 Aave v3 GHST (AGHST) 的价格

今天 Aave v3 GHST (AGHST) 的实时价格为 0.895711 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AGHST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 GHST 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 GHST 当天价格变化为 -8.77%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 GHST (AGHST) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 GHST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.08615893
在过去30天内，Aave v3 GHST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0459439730
在过去60天内，Aave v3 GHST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0599076596
在过去90天内，Aave v3 GHST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1274883

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.08615893-8.77%
30天$ -0.0459439730-5.12%
60天$ -0.0599076596-6.68%
90天$ -0.1274883-12.45%

Aave v3 GHST (AGHST) 价格分析

Aave v3 GHST 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.895711
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-0.60%

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-3.01%

Aave v3 GHST (AGHST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 GHST (AGHST)

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Aave v3 GHST (AGHST) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Aave v3 GHST (AGHST) 的其他问题

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AGHST 兑换为当地货币

1 AGHST 兑换 AUD
A$1.44209471
1 AGHST 兑换 GBP
0.73448302
1 AGHST 兑换 EUR
0.86883967
1 AGHST 兑换 USD
$0.895711
1 AGHST 兑换 MYR
RM4.0306995
1 AGHST 兑换 TRY
31.73504073
1 AGHST 兑换 JPY
¥139.97275797
1 AGHST 兑换 RUB
91.80142039
1 AGHST 兑换 INR
77.55065838
1 AGHST 兑换 IDR
Rp14,683.78453584
1 AGHST 兑换 PHP
52.44387905
1 AGHST 兑换 EGP
￡E.45.1438344
1 AGHST 兑换 BRL
R$5.4638371
1 AGHST 兑换 CAD
C$1.28982384
1 AGHST 兑换 BDT
108.8288865
1 AGHST 兑换 NGN
1,395.18632493
1 AGHST 兑换 UAH
37.71839021
1 AGHST 兑换 VES
Bs48.368394
1 AGHST 兑换 PKR
Rs249.70631258
1 AGHST 兑换 KZT
475.42548458
1 AGHST 兑换 THB
฿30.80350129
1 AGHST 兑换 TWD
NT$29.45993479
1 AGHST 兑换 CHF
Fr0.81509701
1 AGHST 兑换 HKD
HK$6.96863158
1 AGHST 兑换 MAD
.د.م8.99293844