Aave v3 cbETH 价格 (ACBETH)
今天 Aave v3 cbETH (ACBETH) 的实时价格为 3,545.03 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ACBETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 cbETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 cbETH 当天价格变化为 -6.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -245.10844526。
在过去30天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -143.4095801110。
在过去60天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +172.3356068990。
在过去90天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +625.59。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -245.10844526
|-6.45%
|30天
|$ -143.4095801110
|-4.04%
|60天
|$ +172.3356068990
|+4.86%
|90天
|$ +625.59
|+21.43%
Aave v3 cbETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.41%
-6.45%
-0.11%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ACBETH 兑换 AUD
A$5,707.4983
|1 ACBETH 兑换 GBP
￡2,906.9246
|1 ACBETH 兑换 EUR
€3,438.6791
|1 ACBETH 兑换 USD
$3,545.03
|1 ACBETH 兑换 MYR
RM15,952.635
|1 ACBETH 兑换 TRY
₺125,600.4129
|1 ACBETH 兑换 JPY
¥553,981.8381
|1 ACBETH 兑换 RUB
₽363,330.1247
|1 ACBETH 兑换 INR
₹306,928.6974
|1 ACBETH 兑换 IDR
Rp58,115,236.6032
|1 ACBETH 兑换 PHP
₱207,561.5065
|1 ACBETH 兑换 EGP
￡E.178,669.512
|1 ACBETH 兑换 BRL
R$21,624.683
|1 ACBETH 兑换 CAD
C$5,104.8432
|1 ACBETH 兑换 BDT
৳430,721.145
|1 ACBETH 兑换 NGN
₦5,521,845.0789
|1 ACBETH 兑换 UAH
₴149,281.2133
|1 ACBETH 兑换 VES
Bs191,431.62
|1 ACBETH 兑换 PKR
Rs988,283.4634
|1 ACBETH 兑换 KZT
₸1,881,631.0234
|1 ACBETH 兑换 THB
฿121,913.5817
|1 ACBETH 兑换 TWD
NT$116,596.0367
|1 ACBETH 兑换 CHF
Fr3,225.9773
|1 ACBETH 兑换 HKD
HK$27,580.3334
|1 ACBETH 兑换 MAD
.د.م35,592.1012