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Aave v3 cbETH 价格 (ACBETH)

USD

Aave v3 cbETH (ACBETH) 实时价格图表

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-6.40%(1D)

今天 Aave v3 cbETH (ACBETH) 的价格

今天 Aave v3 cbETH (ACBETH) 的实时价格为 3,545.03 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ACBETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 cbETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 cbETH 当天价格变化为 -6.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 cbETH (ACBETH) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -245.10844526
在过去30天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -143.4095801110
在过去60天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +172.3356068990
在过去90天内，Aave v3 cbETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +625.59

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -245.10844526-6.45%
30天$ -143.4095801110-4.04%
60天$ +172.3356068990+4.86%
90天$ +625.59+21.43%

Aave v3 cbETH (ACBETH) 价格分析

Aave v3 cbETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,521.39
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$ 3,822.7
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$ 4,438.5
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-0.41%

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Aave v3 cbETH (ACBETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 cbETH (ACBETH)

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Aave v3 cbETH (ACBETH) 资源

白皮书
官网

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$3,545.03
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1 ACBETH 兑换 TRY
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1 ACBETH 兑换 JPY
¥553,981.8381
1 ACBETH 兑换 RUB
363,330.1247
1 ACBETH 兑换 INR
306,928.6974
1 ACBETH 兑换 IDR
Rp58,115,236.6032
1 ACBETH 兑换 PHP
207,561.5065
1 ACBETH 兑换 EGP
￡E.178,669.512
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R$21,624.683
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C$5,104.8432
1 ACBETH 兑换 BDT
430,721.145
1 ACBETH 兑换 NGN
5,521,845.0789
1 ACBETH 兑换 UAH
149,281.2133
1 ACBETH 兑换 VES
Bs191,431.62
1 ACBETH 兑换 PKR
Rs988,283.4634
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