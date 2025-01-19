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Aave v3 ARB 价格 (AARB)

USD

Aave v3 ARB (AARB) 实时价格图表

$0.756146
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-8.20%(1D)

今天 Aave v3 ARB (AARB) 的价格

今天 Aave v3 ARB (AARB) 的实时价格为 0.756146 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AARB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 ARB 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 ARB 当天价格变化为 -8.21%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 ARB (AARB) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 ARB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06750233
在过去30天内，Aave v3 ARB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0210982881
在过去60天内，Aave v3 ARB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0636876066
在过去90天内，Aave v3 ARB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.14866312

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.06750233-8.21%
30天$ -0.0210982881-2.79%
60天$ +0.0636876066+8.42%
90天$ +0.14866312+24.47%

Aave v3 ARB (AARB) 价格分析

Aave v3 ARB 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.751536
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$ 0.832544
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-0.83%

-8.21%

+3.34%

Aave v3 ARB (AARB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 ARB (AARB)

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Aave v3 ARB (AARB) 资源

白皮书
官网

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AARB 兑换为当地货币

1 AARB 兑换 AUD
A$1.21739506
1 AARB 兑换 GBP
0.62003972
1 AARB 兑换 EUR
0.73346162
1 AARB 兑换 USD
$0.756146
1 AARB 兑换 MYR
RM3.402657
1 AARB 兑换 TRY
26.79025278
1 AARB 兑换 JPY
¥118.16293542
1 AARB 兑换 RUB
77.49740354
1 AARB 兑换 INR
65.46712068
1 AARB 兑换 IDR
Rp12,395.83408224
1 AARB 兑换 PHP
44.2723483
1 AARB 兑换 EGP
￡E.38.1097584
1 AARB 兑换 BRL
R$4.6124906
1 AARB 兑换 CAD
C$1.08885024
1 AARB 兑换 BDT
91.871739
1 AARB 兑换 NGN
1,177.79569398
1 AARB 兑换 UAH
31.84130806
1 AARB 兑换 VES
Bs40.831884
1 AARB 兑换 PKR
Rs210.79838188
1 AARB 兑换 KZT
401.34717388
1 AARB 兑换 THB
฿26.00386094
1 AARB 兑换 TWD
NT$24.86964194
1 AARB 兑换 CHF
Fr0.68809286
1 AARB 兑换 HKD
HK$5.88281588
1 AARB 兑换 MAD
.د.م7.59170584