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Aave v3 agEUR 价格 (AAGEUR)

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Aave v3 agEUR (AAGEUR) 实时价格图表

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今天 Aave v3 agEUR (AAGEUR) 的价格

今天 Aave v3 agEUR (AAGEUR) 的实时价格为 1.027 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAGEUR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave v3 agEUR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave v3 agEUR 当天价格变化为 -0.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave v3 agEUR (AAGEUR) 价格表现 USD

今天内，Aave v3 agEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000865
在过去30天内，Aave v3 agEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089052197
在过去60天内，Aave v3 agEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0306363343
在过去90天内，Aave v3 agEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05952

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000865-0.08%
30天$ -0.0089052197-0.86%
60天$ -0.0306363343-2.98%
90天$ -0.05952-5.47%

Aave v3 agEUR (AAGEUR) 价格分析

Aave v3 agEUR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Aave v3 agEUR (AAGEUR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave v3 agEUR (AAGEUR)

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Aave v3 agEUR (AAGEUR) 资源

白皮书
官网

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AAGEUR 兑换为当地货币

1 AAGEUR 兑换 AUD
A$1.65347
1 AAGEUR 兑换 GBP
0.84214
1 AAGEUR 兑换 EUR
0.99619
1 AAGEUR 兑换 USD
$1.027
1 AAGEUR 兑换 MYR
RM4.6215
1 AAGEUR 兑换 TRY
36.38661
1 AAGEUR 兑换 JPY
¥160.48929
1 AAGEUR 兑换 RUB
105.25723
1 AAGEUR 兑换 INR
88.91766
1 AAGEUR 兑换 IDR
Rp16,836.06288
1 AAGEUR 兑换 PHP
60.13085
1 AAGEUR 兑换 EGP
￡E.51.7608
1 AAGEUR 兑换 BRL
R$6.2647
1 AAGEUR 兑换 CAD
C$1.47888
1 AAGEUR 兑换 BDT
124.7805
1 AAGEUR 兑换 NGN
1,599.68601
1 AAGEUR 兑换 UAH
43.24697
1 AAGEUR 兑换 VES
Bs55.458
1 AAGEUR 兑换 PKR
Rs286.30706
1 AAGEUR 兑换 KZT
545.11106
1 AAGEUR 兑换 THB
฿35.31853
1 AAGEUR 兑换 TWD
NT$33.77803
1 AAGEUR 兑换 CHF
Fr0.93457
1 AAGEUR 兑换 HKD
HK$7.99006
1 AAGEUR 兑换 MAD
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