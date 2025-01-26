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Aave UNI 价格 (AUNI)

USD

Aave UNI (AUNI) 实时价格图表

$12.2
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-1.80%(1D)

今天 Aave UNI (AUNI) 的价格

今天 Aave UNI (AUNI) 的实时价格为 12.2 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AUNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave UNI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave UNI 当天价格变化为 -1.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave UNI (AUNI) 价格表现 USD

今天内，Aave UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.22508578904392
在过去30天内，Aave UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0373062200
在过去60天内，Aave UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.4470786000
在过去90天内，Aave UNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.647940338263965

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.22508578904392-1.81%
30天$ -1.0373062200-8.50%
60天$ +1.4470786000+11.86%
90天$ +4.647940338263965+61.55%

Aave UNI (AUNI) 价格分析

Aave UNI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 12.05
$ 12.05$ 12.05

$ 12.48
$ 12.48$ 12.48

$ 31.38
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-0.36%

-1.81%

-13.06%

Aave UNI (AUNI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Aave UNI (AUNI)

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Aave UNI (AUNI) 资源

官网

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AUNI 兑换为当地货币

1 AUNI 兑换 AUD
A$19.276
1 AUNI 兑换 GBP
9.76
1 AUNI 兑换 EUR
11.59
1 AUNI 兑换 USD
$12.2
1 AUNI 兑换 MYR
RM53.314
1 AUNI 兑换 TRY
434.808
1 AUNI 兑换 JPY
¥1,903.566
1 AUNI 兑换 RUB
1,192.062
1 AUNI 兑换 INR
1,051.396
1 AUNI 兑换 IDR
Rp196,774.166
1 AUNI 兑换 PHP
710.65
1 AUNI 兑换 EGP
￡E.613.416
1 AUNI 兑换 BRL
R$72.102
1 AUNI 兑换 CAD
C$17.446
1 AUNI 兑换 BDT
1,484.984
1 AUNI 兑换 NGN
19,003.086
1 AUNI 兑换 UAH
511.424
1 AUNI 兑换 VES
Bs683.2
1 AUNI 兑换 PKR
Rs3,393.552
1 AUNI 兑换 KZT
6,308.132
1 AUNI 兑换 THB
฿409.432
1 AUNI 兑换 TWD
NT$399.428
1 AUNI 兑换 CHF
Fr10.98
1 AUNI 兑换 HKD
HK$94.916
1 AUNI 兑换 MAD
.د.م121.512