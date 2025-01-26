Aave Polygon WETH 价格 (AMWETH)
今天 Aave Polygon WETH (AMWETH) 的实时价格为 3,316.68 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave Polygon WETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 980.42K USD
- Aave Polygon WETH 当天价格变化为 +0.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.99。
在过去30天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9227003760。
在过去60天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6593559840。
在过去90天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +815.0288100568647。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +14.99
|+0.45%
|30天
|$ +0.9227003760
|+0.03%
|60天
|$ +0.6593559840
|+0.02%
|90天
|$ +815.0288100568647
|+32.58%
Aave Polygon WETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.40%
+0.45%
+0.29%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AMWETH 兑换 AUD
A$5,240.3544
|1 AMWETH 兑换 GBP
￡2,653.344
|1 AMWETH 兑换 EUR
€3,150.846
|1 AMWETH 兑换 USD
$3,316.68
|1 AMWETH 兑换 MYR
RM14,493.8916
|1 AMWETH 兑换 TRY
₺118,206.4752
|1 AMWETH 兑换 JPY
¥517,501.5804
|1 AMWETH 兑换 RUB
₽324,072.8028
|1 AMWETH 兑换 INR
₹285,831.4824
|1 AMWETH 兑换 IDR
Rp53,494,831.2204
|1 AMWETH 兑换 PHP
₱193,196.61
|1 AMWETH 兑换 EGP
￡E.166,762.6704
|1 AMWETH 兑换 BRL
R$19,601.5788
|1 AMWETH 兑换 CAD
C$4,742.8524
|1 AMWETH 兑换 BDT
৳403,706.2896
|1 AMWETH 兑换 NGN
₦5,166,160.2684
|1 AMWETH 兑换 UAH
₴139,035.2256
|1 AMWETH 兑换 VES
Bs185,734.08
|1 AMWETH 兑换 PKR
Rs922,567.7088
|1 AMWETH 兑换 KZT
₸1,714,922.5608
|1 AMWETH 兑换 THB
฿111,307.7808
|1 AMWETH 兑换 TWD
NT$108,588.1032
|1 AMWETH 兑换 CHF
Fr2,985.012
|1 AMWETH 兑换 HKD
HK$25,803.7704
|1 AMWETH 兑换 MAD
.د.م33,034.1328