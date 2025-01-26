Aave Polygon WETH 图标

Aave Polygon WETH 价格 (AMWETH)

USD

Aave Polygon WETH (AMWETH) 实时价格图表

$3,318.89
$3,318.89$3,318.89
+0.40%(1D)

今天 Aave Polygon WETH (AMWETH) 的价格

今天 Aave Polygon WETH (AMWETH) 的实时价格为 3,316.68 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave Polygon WETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 980.42K USD
- Aave Polygon WETH 当天价格变化为 +0.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 AMWETH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AMWETH 价格信息的首选平台。

Aave Polygon WETH (AMWETH) 价格表现 USD

今天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.99
在过去30天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9227003760
在过去60天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6593559840
在过去90天内，Aave Polygon WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +815.0288100568647

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +14.99+0.45%
30天$ +0.9227003760+0.03%
60天$ +0.6593559840+0.02%
90天$ +815.0288100568647+32.58%

Aave Polygon WETH (AMWETH) 价格分析

Aave Polygon WETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,274.09
$ 3,274.09$ 3,274.09

$ 3,348.85
$ 3,348.85$ 3,348.85

$ 4,858.03
$ 4,858.03$ 4,858.03

-0.40%

+0.45%

+0.29%

Aave Polygon WETH (AMWETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 980.42K
$ 980.42K$ 980.42K

0.00
0.00 0.00

什么是Aave Polygon WETH (AMWETH)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Aave Polygon WETH (AMWETH) 资源

官网

大家还在问：关于 Aave Polygon WETH (AMWETH) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AMWETH 兑换为当地货币

1 AMWETH 兑换 AUD
A$5,240.3544
1 AMWETH 兑换 GBP
2,653.344
1 AMWETH 兑换 EUR
3,150.846
1 AMWETH 兑换 USD
$3,316.68
1 AMWETH 兑换 MYR
RM14,493.8916
1 AMWETH 兑换 TRY
118,206.4752
1 AMWETH 兑换 JPY
¥517,501.5804
1 AMWETH 兑换 RUB
324,072.8028
1 AMWETH 兑换 INR
285,831.4824
1 AMWETH 兑换 IDR
Rp53,494,831.2204
1 AMWETH 兑换 PHP
193,196.61
1 AMWETH 兑换 EGP
￡E.166,762.6704
1 AMWETH 兑换 BRL
R$19,601.5788
1 AMWETH 兑换 CAD
C$4,742.8524
1 AMWETH 兑换 BDT
403,706.2896
1 AMWETH 兑换 NGN
5,166,160.2684
1 AMWETH 兑换 UAH
139,035.2256
1 AMWETH 兑换 VES
Bs185,734.08
1 AMWETH 兑换 PKR
Rs922,567.7088
1 AMWETH 兑换 KZT
1,714,922.5608
1 AMWETH 兑换 THB
฿111,307.7808
1 AMWETH 兑换 TWD
NT$108,588.1032
1 AMWETH 兑换 CHF
Fr2,985.012
1 AMWETH 兑换 HKD
HK$25,803.7704
1 AMWETH 兑换 MAD
.د.م33,034.1328