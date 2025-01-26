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Aave Polygon USDT 价格 (AMUSDT)

USD

Aave Polygon USDT (AMUSDT) 实时价格图表

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+0.10%(1D)

今天 Aave Polygon USDT (AMUSDT) 的价格

今天 Aave Polygon USDT (AMUSDT) 的实时价格为 0.998904 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMUSDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave Polygon USDT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 299.06K USD
- Aave Polygon USDT 当天价格变化为 +0.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave Polygon USDT (AMUSDT) 价格表现 USD

今天内，Aave Polygon USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00180372
在过去30天内，Aave Polygon USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0027938345
在过去60天内，Aave Polygon USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034257412
在过去90天内，Aave Polygon USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000080880261768

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00180372+0.18%
30天$ +0.0027938345+0.28%
60天$ +0.0034257412+0.34%
90天$ +0.000080880261768+0.01%

Aave Polygon USDT (AMUSDT) 价格分析

Aave Polygon USDT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.99804
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$ 1.002
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$ 1.29
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+0.17%

+0.18%

+0.12%

Aave Polygon USDT (AMUSDT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 299.06K
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什么是Aave Polygon USDT (AMUSDT)

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Aave Polygon USDT (AMUSDT) 资源

官网

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AMUSDT 兑换为当地货币

1 AMUSDT 兑换 AUD
A$1.57826832
1 AMUSDT 兑换 GBP
0.7991232
1 AMUSDT 兑换 EUR
0.9489588
1 AMUSDT 兑换 USD
$0.998904
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RM4.36521048
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35.60093856
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¥155.85899112
1 AMUSDT 兑换 RUB
97.60290984
1 AMUSDT 兑换 INR
86.08554672
1 AMUSDT 兑换 IDR
Rp16,111.35258312
1 AMUSDT 兑换 PHP
58.186158
1 AMUSDT 兑换 EGP
￡E.50.22489312
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R$5.90352264
1 AMUSDT 兑换 CAD
C$1.42843272
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121.58659488
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