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Aave Polygon USDC 价格 (AMUSDC)

USD

Aave Polygon USDC (AMUSDC) 实时价格图表

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今天 Aave Polygon USDC (AMUSDC) 的价格

今天 Aave Polygon USDC (AMUSDC) 的实时价格为 0.999052 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMUSDC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave Polygon USDC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 354.41K USD
- Aave Polygon USDC 当天价格变化为 -0.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave Polygon USDC (AMUSDC) 价格表现 USD

今天内，Aave Polygon USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011714743889975
在过去30天内，Aave Polygon USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006998359
在过去60天内，Aave Polygon USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005781513
在过去90天内，Aave Polygon USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010697423166342

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0011714743889975-0.11%
30天$ -0.0006998359-0.07%
60天$ +0.0005781513+0.06%
90天$ -0.0010697423166342-0.10%

Aave Polygon USDC (AMUSDC) 价格分析

Aave Polygon USDC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.998102
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$ 1.002
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$ 1.3
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-0.05%

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-0.22%

Aave Polygon USDC (AMUSDC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 354.41K
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什么是Aave Polygon USDC (AMUSDC)

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Aave Polygon USDC (AMUSDC) 资源

官网

大家还在问：关于 Aave Polygon USDC (AMUSDC) 的其他问题

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AMUSDC 兑换为当地货币

1 AMUSDC 兑换 AUD
A$1.57850216
1 AMUSDC 兑换 GBP
0.7992416
1 AMUSDC 兑换 EUR
0.9490994
1 AMUSDC 兑换 USD
$0.999052
1 AMUSDC 兑换 MYR
RM4.36585724
1 AMUSDC 兑换 TRY
35.60621328
1 AMUSDC 兑换 JPY
¥155.88208356
1 AMUSDC 兑换 RUB
97.61737092
1 AMUSDC 兑换 INR
86.09830136
1 AMUSDC 兑换 IDR
Rp16,113.73967956
1 AMUSDC 兑换 PHP
58.194779
1 AMUSDC 兑换 EGP
￡E.50.23233456
1 AMUSDC 兑换 BRL
R$5.90439732
1 AMUSDC 兑换 CAD
C$1.42864436
1 AMUSDC 兑换 BDT
121.60460944
1 AMUSDC 兑换 NGN
1,556.15336676
1 AMUSDC 兑换 UAH
41.88025984
1 AMUSDC 兑换 VES
Bs55.946912
1 AMUSDC 兑换 PKR
Rs277.89630432
1 AMUSDC 兑换 KZT
516.56982712
1 AMUSDC 兑换 THB
฿33.52818512
1 AMUSDC 兑换 TWD
NT$32.70896248
1 AMUSDC 兑换 CHF
Fr0.8991468
1 AMUSDC 兑换 HKD
HK$7.77262456
1 AMUSDC 兑换 MAD
.د.م9.95055792