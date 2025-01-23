Aave Interest Bearing STETH 价格 (ASTETH)
今天 Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) 的实时价格为 3,273.39 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ASTETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave Interest Bearing STETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave Interest Bearing STETH 当天价格变化为 -1.21%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.065164918013。
在过去30天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -60.4542758760。
在过去60天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -146.3624323920。
在过去90天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +739.8837953335393。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -40.065164918013
|-1.21%
|30天
|$ -60.4542758760
|-1.84%
|60天
|$ -146.3624323920
|-4.47%
|90天
|$ +739.8837953335393
|+29.20%
Aave Interest Bearing STETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
-1.21%
-5.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ASTETH 兑换 AUD
A$5,204.6901
|1 ASTETH 兑换 GBP
￡2,651.4459
|1 ASTETH 兑换 EUR
€3,109.7205
|1 ASTETH 兑换 USD
$3,273.39
|1 ASTETH 兑换 MYR
RM14,501.1177
|1 ASTETH 兑换 TRY
₺116,696.3535
|1 ASTETH 兑换 JPY
¥512,252.8011
|1 ASTETH 兑换 RUB
₽324,851.2236
|1 ASTETH 兑换 INR
₹283,017.2994
|1 ASTETH 兑换 IDR
Rp52,796,605.5117
|1 ASTETH 兑换 PHP
₱191,689.7184
|1 ASTETH 兑换 EGP
￡E.164,684.2509
|1 ASTETH 兑换 BRL
R$19,443.9366
|1 ASTETH 兑换 CAD
C$4,680.9477
|1 ASTETH 兑换 BDT
৳399,222.6444
|1 ASTETH 兑换 NGN
₦5,098,730.4657
|1 ASTETH 兑换 UAH
₴137,482.38
|1 ASTETH 兑换 VES
Bs180,036.45
|1 ASTETH 兑换 PKR
Rs912,031.9218
|1 ASTETH 兑换 KZT
₸1,705,763.529
|1 ASTETH 兑换 THB
฿110,804.2515
|1 ASTETH 兑换 TWD
NT$107,007.1191
|1 ASTETH 兑换 CHF
Fr2,946.051
|1 ASTETH 兑换 HKD
HK$25,466.9742
|1 ASTETH 兑换 MAD
.د.م32,668.4322