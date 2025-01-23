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Aave Interest Bearing STETH 价格 (ASTETH)

USD

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) 实时价格图表

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-1.20%(1D)

今天 Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) 的价格

今天 Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) 的实时价格为 3,273.39 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ASTETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave Interest Bearing STETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave Interest Bearing STETH 当天价格变化为 -1.21%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) 价格表现 USD

今天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.065164918013
在过去30天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -60.4542758760
在过去60天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -146.3624323920
在过去90天内，Aave Interest Bearing STETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +739.8837953335393

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -40.065164918013-1.21%
30天$ -60.4542758760-1.84%
60天$ -146.3624323920-4.47%
90天$ +739.8837953335393+29.20%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) 价格分析

Aave Interest Bearing STETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,246.51
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$ 3,359.26
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$ 4,089.44
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+0.05%

-1.21%

-5.04%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

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官网

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ASTETH 兑换为当地货币

1 ASTETH 兑换 AUD
A$5,204.6901
1 ASTETH 兑换 GBP
2,651.4459
1 ASTETH 兑换 EUR
3,109.7205
1 ASTETH 兑换 USD
$3,273.39
1 ASTETH 兑换 MYR
RM14,501.1177
1 ASTETH 兑换 TRY
116,696.3535
1 ASTETH 兑换 JPY
¥512,252.8011
1 ASTETH 兑换 RUB
324,851.2236
1 ASTETH 兑换 INR
283,017.2994
1 ASTETH 兑换 IDR
Rp52,796,605.5117
1 ASTETH 兑换 PHP
191,689.7184
1 ASTETH 兑换 EGP
￡E.164,684.2509
1 ASTETH 兑换 BRL
R$19,443.9366
1 ASTETH 兑换 CAD
C$4,680.9477
1 ASTETH 兑换 BDT
399,222.6444
1 ASTETH 兑换 NGN
5,098,730.4657
1 ASTETH 兑换 UAH
137,482.38
1 ASTETH 兑换 VES
Bs180,036.45
1 ASTETH 兑换 PKR
Rs912,031.9218
1 ASTETH 兑换 KZT
1,705,763.529
1 ASTETH 兑换 THB
฿110,804.2515
1 ASTETH 兑换 TWD
NT$107,007.1191
1 ASTETH 兑换 CHF
Fr2,946.051
1 ASTETH 兑换 HKD
HK$25,466.9742
1 ASTETH 兑换 MAD
.د.م32,668.4322