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Aave CRV 价格 (ACRV)

USD

Aave CRV (ACRV) 实时价格图表

$0.75804
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-11.50%(1D)

今天 Aave CRV (ACRV) 的价格

今天 Aave CRV (ACRV) 的实时价格为 0.75804 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ACRV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave CRV 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave CRV 当天价格变化为 -11.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave CRV (ACRV) 价格表现 USD

今天内，Aave CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.098948882059221
在过去30天内，Aave CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1409188779
在过去60天内，Aave CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3668451195
在过去90天内，Aave CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.50582334303759586

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.098948882059221-11.57%
30天$ -0.1409188779-18.58%
60天$ +0.3668451195+48.39%
90天$ +0.50582334303759586+200.55%

Aave CRV (ACRV) 价格分析

Aave CRV 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.7519
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$ 0.8551
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$ 6.72
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-0.04%

-11.57%

-20.16%

Aave CRV (ACRV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave CRV (ACRV)

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Aave CRV (ACRV) 资源

官网

大家还在问：关于 Aave CRV (ACRV) 的其他问题

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ACRV 兑换为当地货币

1 ACRV 兑换 AUD
A$1.2052836
1 ACRV 兑换 GBP
0.6140124
1 ACRV 兑换 EUR
0.7277184
1 ACRV 兑换 USD
$0.75804
1 ACRV 兑换 MYR
RM3.3656976
1 ACRV 兑换 TRY
27.024126
1 ACRV 兑换 JPY
¥118.6408404
1 ACRV 兑换 RUB
75.2278896
1 ACRV 兑换 INR
65.5477188
1 ACRV 兑换 IDR
Rp12,426.8832576
1 ACRV 兑换 PHP
44.4287244
1 ACRV 兑换 EGP
￡E.38.1369924
1 ACRV 兑换 BRL
R$4.5027576
1 ACRV 兑换 CAD
C$1.0839972
1 ACRV 兑换 BDT
92.4505584
1 ACRV 兑换 NGN
1,180.7458452
1 ACRV 兑换 UAH
31.83768
1 ACRV 兑换 VES
Bs41.6922
1 ACRV 兑换 PKR
Rs211.3263912
1 ACRV 兑换 KZT
395.014644
1 ACRV 兑换 THB
฿25.7430384
1 ACRV 兑换 TWD
NT$24.8106492
1 ACRV 兑换 CHF
Fr0.682236
1 ACRV 兑换 HKD
HK$5.8975512
1 ACRV 兑换 MAD
.د.م7.5652392