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Aave Balancer Pool Token 价格 (ABPT)

USD

Aave Balancer Pool Token (ABPT) 实时价格图表

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-6.30%(1D)

今天 Aave Balancer Pool Token (ABPT) 的价格

今天 Aave Balancer Pool Token (ABPT) 的实时价格为 0.411347 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ABPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave Balancer Pool Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave Balancer Pool Token 当天价格变化为 -6.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave Balancer Pool Token (ABPT) 价格表现 USD

今天内，Aave Balancer Pool Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0279825865769017
在过去30天内，Aave Balancer Pool Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0370937504
在过去60天内，Aave Balancer Pool Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2687144022
在过去90天内，Aave Balancer Pool Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.21450446472405647

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0279825865769017-6.37%
30天$ -0.0370937504-9.01%
60天$ +0.2687144022+65.33%
90天$ +0.21450446472405647+108.97%

Aave Balancer Pool Token (ABPT) 价格分析

Aave Balancer Pool Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.408717
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$ 0.440132
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$ 0.488268
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+0.48%

-6.37%

+5.97%

Aave Balancer Pool Token (ABPT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave Balancer Pool Token (ABPT)

Aave Balancer Pool Token (aBPT) is the LP staking token that can be obtained for providing liquidity to the AAVE/ETH smart pool on Balancer.

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Aave Balancer Pool Token (ABPT) 资源

官网

大家还在问：关于 Aave Balancer Pool Token (ABPT) 的其他问题

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ABPT 兑换为当地货币

1 ABPT 兑换 AUD
A$0.65404173
1 ABPT 兑换 GBP
0.33319107
1 ABPT 兑换 EUR
0.39489312
1 ABPT 兑换 USD
$0.411347
1 ABPT 兑换 MYR
RM1.82638068
1 ABPT 兑换 TRY
14.66452055
1 ABPT 兑换 JPY
¥64.46218837
1 ABPT 兑换 RUB
40.82618975
1 ABPT 兑换 INR
35.54860774
1 ABPT 兑换 IDR
Rp6,634.62810341
1 ABPT 兑换 PHP
24.10082073
1 ABPT 兑换 EGP
￡E.20.69898104
1 ABPT 兑换 BRL
R$2.44340118
1 ABPT 兑换 CAD
C$0.58822621
1 ABPT 兑换 BDT
50.16788012
1 ABPT 兑换 NGN
640.72642761
1 ABPT 兑换 UAH
17.276574
1 ABPT 兑换 VES
Bs22.624085
1 ABPT 兑换 PKR
Rs114.67531666
1 ABPT 兑换 KZT
214.3529217
1 ABPT 兑换 THB
฿13.96523065
1 ABPT 兑换 TWD
NT$13.45927384
1 ABPT 兑换 CHF
Fr0.3702123
1 ABPT 兑换 HKD
HK$3.20027966
1 ABPT 兑换 MAD
.د.م4.10524306