Aave AMM USDT 图标

Aave AMM USDT 价格 (AAMMUSDT)

USD

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 实时价格图表

$1.002
$1.002$1.002
+0.40%(1D)

今天 Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 的价格

今天 Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 的实时价格为 1.002 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUSDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM USDT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM USDT 当天价格变化为 +0.42%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 AAMMUSDT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AAMMUSDT 价格信息的首选平台。

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 价格表现 USD

今天内，Aave AMM USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00418067
在过去30天内，Aave AMM USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029106096
在过去60天内，Aave AMM USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001835664
在过去90天内，Aave AMM USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0042885686935061

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00418067+0.42%
30天$ +0.0029106096+0.29%
60天$ -0.0001835664-0.01%
90天$ +0.0042885686935061+0.43%

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 价格分析

Aave AMM USDT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.994142
$ 0.994142$ 0.994142

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

-0.05%

+0.42%

+0.23%

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什么是Aave AMM USDT (AAMMUSDT)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 资源

官网

大家还在问：关于 Aave AMM USDT (AAMMUSDT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AAMMUSDT 兑换为当地货币

1 AAMMUSDT 兑换 AUD
A$1.59318
1 AAMMUSDT 兑换 GBP
0.81162
1 AAMMUSDT 兑换 EUR
0.96192
1 AAMMUSDT 兑换 USD
$1.002
1 AAMMUSDT 兑换 MYR
RM4.44888
1 AAMMUSDT 兑换 TRY
35.7213
1 AAMMUSDT 兑换 JPY
¥157.02342
1 AAMMUSDT 兑换 RUB
99.4485
1 AAMMUSDT 兑换 INR
86.59284
1 AAMMUSDT 兑换 IDR
Rp16,161.28806
1 AAMMUSDT 兑换 PHP
58.70718
1 AAMMUSDT 兑换 EGP
￡E.50.42064
1 AAMMUSDT 兑换 BRL
R$5.95188
1 AAMMUSDT 兑换 CAD
C$1.43286
1 AAMMUSDT 兑换 BDT
122.20392
1 AAMMUSDT 兑换 NGN
1,560.74526
1 AAMMUSDT 兑换 UAH
42.084
1 AAMMUSDT 兑换 VES
Bs55.11
1 AAMMUSDT 兑换 PKR
Rs279.33756
1 AAMMUSDT 兑换 KZT
522.1422
1 AAMMUSDT 兑换 THB
฿34.0179
1 AAMMUSDT 兑换 TWD
NT$32.78544
1 AAMMUSDT 兑换 CHF
Fr0.9018
1 AAMMUSDT 兑换 HKD
HK$7.79556
1 AAMMUSDT 兑换 MAD
.د.م9.99996