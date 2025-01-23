Aave AMM UniYFIWETH 价格 (AAMMUNIYFIWETH)
今天 Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) 的实时价格为 26,767 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIYFIWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniYFIWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniYFIWETH 当天价格变化为 -2.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave AMM UniYFIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -742.22878846169。
在过去30天内，Aave AMM UniYFIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,919.8728416000。
在过去60天内，Aave AMM UniYFIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -680.8239984000。
在过去90天内，Aave AMM UniYFIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8,176.28230477064。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -742.22878846169
|-2.70%
|30天
|$ -2,919.8728416000
|-10.90%
|60天
|$ -680.8239984000
|-2.54%
|90天
|$ +8,176.28230477064
|+43.98%
Aave AMM UniYFIWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.38%
-2.70%
-7.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 AUD
A$42,559.53
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 GBP
￡21,681.27
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 EUR
€25,696.32
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 USD
$26,767
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 MYR
RM118,845.48
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 TRY
₺954,511.22
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 JPY
¥4,191,979.87
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 RUB
₽2,656,624.75
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 INR
₹2,313,739.48
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 IDR
Rp438,803,208.48
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 PHP
₱1,569,349.21
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 EGP
￡E.1,347,183.11
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 BRL
R$158,995.98
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 CAD
C$38,276.81
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 BDT
৳3,264,503.32
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 NGN
₦41,693,082.21
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 UAH
₴1,124,214
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 VES
Bs1,472,185
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 PKR
Rs7,462,104.26
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 KZT
₸13,948,283.7
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 THB
฿908,739.65
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 TWD
NT$876,886.92
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 CHF
Fr24,090.3
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 HKD
HK$208,514.93
|1 AAMMUNIYFIWETH 兑换 MAD
.د.م267,134.66