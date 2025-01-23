Aave AMM UniWBTCWETH 价格 (AAMMUNIWBTCWETH)
今天 Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) 的实时价格为 4,648,755,721 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIWBTCWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniWBTCWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniWBTCWETH 当天价格变化为 -3.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 AAMMUNIWBTCWETH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AAMMUNIWBTCWETH 价格信息的首选平台。
今天内，Aave AMM UniWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -155,175,431.151685。
在过去30天内，Aave AMM UniWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +61,787,542.0389552000。
在过去60天内，Aave AMM UniWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -10,002,727.6848757000。
在过去90天内，Aave AMM UniWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,375,941,169.9245114。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -155,175,431.151685
|-3.24%
|30天
|$ +61,787,542.0389552000
|+1.33%
|60天
|$ -10,002,727.6848757000
|-0.21%
|90天
|$ +1,375,941,169.9245114
|+42.04%
Aave AMM UniWBTCWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.38%
-3.24%
-1.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 AUD
A$7,391,521,596.39
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 GBP
￡3,765,492,134.01
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 EUR
€4,462,805,492.16
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 USD
$4,648,755,721
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 MYR
RM20,640,475,401.24
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 TRY
₺165,774,629,010.86
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 JPY
¥728,041,633,465.81
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 RUB
₽461,389,005,309.25
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 INR
₹401,838,444,523.24
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 IDR
Rp76,209,097,986,870.24
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 PHP
₱272,556,547,922.23
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 EGP
￡E.233,971,875,437.93
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 BRL
R$27,613,608,982.74
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 CAD
C$6,647,720,681.03
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 BDT
৳566,962,247,733.16
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 NGN
₦7,241,041,373,701.23
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 UAH
₴195,247,740,282
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 VES
Bs255,681,564,655
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 PKR
Rs1,295,980,119,900.38
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 KZT
₸2,422,466,606,213.1
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 THB
฿157,825,256,727.95
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 TWD
NT$152,293,237,419.96
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 CHF
Fr4,183,880,148.9
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 HKD
HK$36,213,807,066.59
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兑换 MAD
.د.م46,394,582,095.58