Aave AMM UniUSDCWETH 价格 (AAMMUNIUSDCWETH)
今天 Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 的实时价格为 284,016,619 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIUSDCWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniUSDCWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniUSDCWETH 当天价格变化为 -1.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5,168,658.0278731。
在过去30天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6,125,869.2502253000。
在过去60天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4,484,082.7824339000。
在过去90天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +41,303,502.56055224。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -5,168,658.0278731
|-1.79%
|30天
|$ -6,125,869.2502253000
|-2.15%
|60天
|$ -4,484,082.7824339000
|-1.57%
|90天
|$ +41,303,502.56055224
|+17.02%
Aave AMM UniUSDCWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.46%
-1.79%
-2.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 AUD
A$451,586,424.21
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 GBP
￡230,053,461.39
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 EUR
€272,655,954.24
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 USD
$284,016,619
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 MYR
RM1,261,033,788.36
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 TRY
₺10,128,032,633.54
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 JPY
¥44,479,842,701.59
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 RUB
₽28,188,649,435.75
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 INR
₹24,550,396,546.36
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 IDR
Rp4,656,009,402,579.36
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 PHP
₱16,651,894,371.97
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 EGP
￡E.14,294,556,434.27
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 BRL
R$1,687,058,716.86
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 CAD
C$406,143,765.17
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 BDT
৳34,638,666,853.24
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 NGN
₦442,392,806,252.97
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 UAH
₴11,928,697,998
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 VES
Bs15,620,914,045
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 PKR
Rs79,178,153,044.82
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 KZT
₸148,001,060,160.9
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 THB
฿9,642,364,215.05
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 TWD
NT$9,304,384,438.44
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 CHF
Fr255,614,957.1
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 HKD
HK$2,212,489,462.01
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 MAD
.د.م2,834,485,857.62