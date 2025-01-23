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Aave AMM UniUSDCWETH 价格 (AAMMUNIUSDCWETH)

USD

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 实时价格图表

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-1.70%(1D)

今天 Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 的价格

今天 Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 的实时价格为 284,016,619 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIUSDCWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniUSDCWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniUSDCWETH 当天价格变化为 -1.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 价格表现 USD

今天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5,168,658.0278731
在过去30天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6,125,869.2502253000
在过去60天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4,484,082.7824339000
在过去90天内，Aave AMM UniUSDCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +41,303,502.56055224

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -5,168,658.0278731-1.79%
30天$ -6,125,869.2502253000-2.15%
60天$ -4,484,082.7824339000-1.57%
90天$ +41,303,502.56055224+17.02%

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 价格分析

Aave AMM UniUSDCWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 282,604,775
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$ 288,739,744
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$ 315,589,067
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-0.46%

-1.79%

-2.19%

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

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官网

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AAMMUNIUSDCWETH 兑换为当地货币

1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 AUD
A$451,586,424.21
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 GBP
230,053,461.39
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 EUR
272,655,954.24
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 USD
$284,016,619
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 MYR
RM1,261,033,788.36
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 TRY
10,128,032,633.54
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 JPY
¥44,479,842,701.59
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 RUB
28,188,649,435.75
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 INR
24,550,396,546.36
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 IDR
Rp4,656,009,402,579.36
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 PHP
16,651,894,371.97
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 EGP
￡E.14,294,556,434.27
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 BRL
R$1,687,058,716.86
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 CAD
C$406,143,765.17
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 BDT
34,638,666,853.24
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 NGN
442,392,806,252.97
1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 UAH
11,928,697,998
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Bs15,620,914,045
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1 AAMMUNIUSDCWETH 兑换 KZT
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฿9,642,364,215.05
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