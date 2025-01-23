Aave AMM UniUNIWETH 价格 (AAMMUNIUNIWETH)
今天 Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) 的实时价格为 1,020.24 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIUNIWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniUNIWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniUNIWETH 当天价格变化为 -3.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave AMM UniUNIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.724570594879。
在过去30天内，Aave AMM UniUNIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -81.6744970080。
在过去60天内，Aave AMM UniUNIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +60.9429141360。
在过去90天内，Aave AMM UniUNIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +327.5165376241665。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -40.724570594879
|-3.85%
|30天
|$ -81.6744970080
|-8.00%
|60天
|$ +60.9429141360
|+5.97%
|90天
|$ +327.5165376241665
|+47.28%
Aave AMM UniUNIWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.38%
-3.85%
-7.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 AUD
A$1,622.1816
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 GBP
￡826.3944
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 EUR
€979.4304
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 USD
$1,020.24
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 MYR
RM4,529.8656
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 TRY
₺36,381.7584
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 JPY
¥159,779.7864
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 RUB
₽101,258.82
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 INR
₹88,189.5456
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 IDR
Rp16,725,243.2256
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 PHP
₱59,816.6712
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 EGP
￡E.51,348.6792
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 BRL
R$6,060.2256
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 CAD
C$1,458.9432
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 BDT
৳124,428.4704
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 NGN
₦1,589,156.4312
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 UAH
₴42,850.08
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 VES
Bs56,113.2
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 PKR
Rs284,422.5072
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 KZT
₸531,647.064
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 THB
฿34,637.148
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 TWD
NT$33,423.0624
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 CHF
Fr918.216
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 HKD
HK$7,947.6696
|1 AAMMUNIUNIWETH 兑换 MAD
.د.م10,181.9952