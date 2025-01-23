Aave AMM UniSNXWETH 价格 (AAMMUNISNXWETH)
今天 Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) 的实时价格为 338.77 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNISNXWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniSNXWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniSNXWETH 当天价格变化为 -4.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave AMM UniSNXWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -16.0983079191833。
在过去30天内，Aave AMM UniSNXWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -47.5118488370。
在过去60天内，Aave AMM UniSNXWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -53.9205641890。
在过去90天内，Aave AMM UniSNXWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +59.82051144695。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -16.0983079191833
|-4.55%
|30天
|$ -47.5118488370
|-14.02%
|60天
|$ -53.9205641890
|-15.91%
|90天
|$ +59.82051144695
|+21.44%
Aave AMM UniSNXWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.23%
-4.55%
-8.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 AUD
A$538.6443
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 GBP
￡274.4037
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 EUR
€325.2192
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 USD
$338.77
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 MYR
RM1,504.1388
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 TRY
₺12,077.1505
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 JPY
¥53,088.6467
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 RUB
₽33,622.9225
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 INR
₹29,276.5034
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 IDR
Rp5,464,031.4931
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 PHP
₱19,848.5343
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 EGP
￡E.17,046.9064
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 BRL
R$2,012.2938
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 CAD
C$484.4411
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 BDT
৳41,316.3892
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 NGN
₦527,678.3151
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 UAH
₴14,228.34
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 VES
Bs18,632.35
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 PKR
Rs94,442.3006
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 KZT
₸176,533.047
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 THB
฿11,501.2415
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 TWD
NT$11,084.5544
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 CHF
Fr304.893
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 HKD
HK$2,635.6306
|1 AAMMUNISNXWETH 兑换 MAD
.د.م3,380.9246