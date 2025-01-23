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Aave AMM UniRENWETH 价格 (AAMMUNIRENWETH)

USD

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) 实时价格图表

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-3.80%(1D)

今天 Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) 的价格

今天 Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) 的实时价格为 48.34 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIRENWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniRENWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniRENWETH 当天价格变化为 -3.88%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) 价格表现 USD

今天内，Aave AMM UniRENWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.94560086497502
在过去30天内，Aave AMM UniRENWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.5212402880
在过去60天内，Aave AMM UniRENWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.9806194380
在过去90天内，Aave AMM UniRENWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.154364347152704

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.94560086497502-3.88%
30天$ -3.5212402880-7.28%
60天$ -11.9806194380-24.78%
90天$ +4.154364347152704+9.40%

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) 价格分析

Aave AMM UniRENWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 48.27
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$ 50.89
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$ 228.42
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-0.39%

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-9.20%

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH)

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Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) 资源

官网

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