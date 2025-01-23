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Aave AMM UniMKRWETH 价格 (AAMMUNIMKRWETH)

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Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 实时价格图表

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-3.60%(1D)

今天 Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 的价格

今天 Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 的实时价格为 5,921.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIMKRWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniMKRWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniMKRWETH 当天价格变化为 -3.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 价格表现 USD

今天内，Aave AMM UniMKRWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -226.460273415153
在过去30天内，Aave AMM UniMKRWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -912.2196257630
在过去60天内，Aave AMM UniMKRWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1,063.4060056560
在过去90天内，Aave AMM UniMKRWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,029.245235573702

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -226.460273415153-3.69%
30天$ -912.2196257630-15.40%
60天$ -1,063.4060056560-17.95%
90天$ +1,029.245235573702+21.04%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 价格分析

Aave AMM UniMKRWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 6,164.46
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$ 11,087.25
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-0.38%

-3.69%

-9.36%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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官网

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RM26,291.3268
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