Aave AMM UniLINKWETH 价格 (AAMMUNILINKWETH)
今天 Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) 的实时价格为 1,036.24 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNILINKWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniLINKWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniLINKWETH 当天价格变化为 -4.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave AMM UniLINKWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -46.827795764738。
在过去30天内，Aave AMM UniLINKWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.1994646960。
在过去60天内，Aave AMM UniLINKWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +163.3841680480。
在过去90天内，Aave AMM UniLINKWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +419.7025578696725。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -46.827795764738
|-4.31%
|30天
|$ -15.1994646960
|-1.46%
|60天
|$ +163.3841680480
|+15.77%
|90天
|$ +419.7025578696725
|+68.07%
Aave AMM UniLINKWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.38%
-4.31%
+4.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 AUD
A$1,647.6216
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 GBP
￡839.3544
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 EUR
€994.7904
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 USD
$1,036.24
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 MYR
RM4,600.9056
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 TRY
₺36,952.3184
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 JPY
¥162,285.5464
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 RUB
₽102,846.82
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 INR
₹89,572.5856
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 IDR
Rp16,987,538.2656
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 PHP
₱60,754.7512
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 EGP
￡E.52,153.9592
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 BRL
R$6,155.2656
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 CAD
C$1,481.8232
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 BDT
৳126,379.8304
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 NGN
₦1,614,078.5112
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 UAH
₴43,522.08
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 VES
Bs56,993.2
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 PKR
Rs288,882.9872
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 KZT
₸539,984.664
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 THB
฿35,180.348
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 TWD
NT$33,947.2224
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 CHF
Fr932.616
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 HKD
HK$8,072.3096
|1 AAMMUNILINKWETH 兑换 MAD
.د.م10,341.6752